«Рыжик» на крыле — это приговор кузову. Почему нельзя медлить

Эксперты Терехов и Хромов назвали радикальные способы борьбы с коррозией

Коррозия кузова – это процесс, который больше похож на болезнь, а не на простой износ. Металл буквально разъедается изнутри, и если вовремя не вмешаться, последствия для автомобиля могут стать фатальными. Даже небольшое рыжее пятно способно со временем превратить прочную деталь в хлипкую скорлупу, которая в аварии не обеспечит никакой защиты.

По словам инженера-автомеханика Михаила Лазарева, надеяться на самоисцеление машины – опасное заблуждение. Ржавчина действует скрытно, постепенно уничтожая структурную жёсткость кузова. В результате при серьёзном ударе он может сложиться, не выполнив свою основную задачу по защите пассажиров.

Стадии разрушения и методы борьбы

Самое коварное проявление – так называемые «жучки» или нитевидная коррозия. Под, казалось бы, целым слоем лака и краски металл уже превращается в труху, о чём сигнализируют лишь вздувшиеся пузыри. Когда же появляются сквозные дыры, ремонт часто сводится только к замене всей панели. Даже модели с репутацией надёжных, вроде Toyota RAV4, не застрахованы от такой участи, если их регулярно не обрабатывать после поездок по посыпанным реагентами дорогам.

Для борьбы с локальными очагами на ранней стадии хорошо подходят специальные химические составы, например, преобразователи на основе ортофосфорной кислоты. Они останавливают химическую реакцию, создавая на поверхности стабильный защитный слой. Это довольно быстрый способ, если проблема замечена вовремя. Однако, как предупреждает автослесарь Денис Хромов, народные методы вроде электрохимического удаления ржавчины с помощью батарейки работают лишь на очень небольших участках. Для серьёзных повреждений такая самодеятельность сравнима с попыткой вылечить перелом подорожником.

Когда нужны радикальные меры

Если коррозия успела глубоко проникнуть в металл, в ход идёт тяжёлая артиллерия. Речь о механической обработке корщётками, абразивными дисками или пескоструйным аппаратом. Последний, по сути, выбивает всю ржавчину даже из микротрещин, оставляя после себя абсолютно чистую поверхность. После такой процедуры критически важно сразу нанести защитное покрытие, ведь голый металл начнёт окисляться буквально на глазах.

Весь процесс качественного ремонта включает несколько обязательных этапов: грубая зачистка, финишная шлифовка, обезжиривание, нанесение антикоррозийного грунта, и только потом – краска и лак. Пропуск любого из этих шагов, особенно этапа грунтовки, приведёт к тому, что свежее покрытие очень скоро отслоится вместе с остатками повреждённого металла. На это стоит обращать особое внимание при покупке подержанных автомобилей, например, Kia Sportage, тщательно проверяя кузов на следы некачественного кустарного ремонта.

Профилактика как главное оружие

В общем-то, самый эффективный и дешёвый способ борьбы – не допустить появления ржавчины вообще. Регулярная мойка кузова зимой, чтобы смыть агрессивную смесь реагентов и соли, это не прихоть, а необходимость. Эксперт по детейлингу Максим Терехов отмечает, что многие недооценивают роль защитных покрытий и полировки. Обработанный лакокрасочный слой – это дополнительный барьер, а вовремя заделанный скол от камня может спасти от дорогостоящего ремонта позже.

Не меньше внимания требуют скрытые полости: пороги, внутренние поверхности арок, силовые элементы. Там скапливается влажная грязь, которая подолгу контактирует с металлом. Обработка этих зон специальными мастиками или воском резко повышает шансы кузова на долгую жизнь. Кстати, крытая парковка – это тоже форма антикоррозийной защиты, которая избавляет машину от постоянной сырости и перепадов температур.