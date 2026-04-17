Кому одобрят автокредит в 2026 году?

Мольков: Планирующим покупку авто в кредит стоит тщательно взвешивать возможности

Начало 2026 года стало периодом охлаждения рынка автокредитования в России после активного оживления в конце 2025-го.

В тот момент многие стремились оформить займы на покупку авто в ожидании роста цен и повышения утильсбора – проявился эффект реализованного отложенного спроса. Однако уже в январе наступил спад: количество запросов на автокредиты сократилось на четверть. Такому изменению потребительского поведения способствовали вступившие в силу с 1 января текущего года новые правила оценки заемщиков, отмечает эксперт Дмитрий Мольков.

Он объясняет, что теперь банки обязаны учитывать только официально подтвержденные доходы граждан из ФНС и Социального фонда, а не собственные модели скоринга. Это существенно усложнило получение кредита для граждан с неофициальными доходами. В 2026 году доля отказов может вырасти до 40%. При этом финансовые организации ужесточили требования к показателю долговой нагрузки, отдавая предпочтение заемщикам с подтвержденным заработком и низкой текущей закредитованностью. Что будет с рынком автокредитования в ближайшее время?

Дмитрий Мольков, директор департамента продаж финансовых услуг ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр»:

– Ожидается, что ближайшие месяцы текущего года будут довольно сложные для сегмента: высокие процентные ставки, новые правила оценки доходов и общая экономическая неопределенность продолжат сдерживать спрос на автокредитование. В то же время банки будут активнее развивать программы лояльности для наиболее привлекательных клиентов. При этом возобновление роста спроса на автокредиты возможно во втором полугодии. Во многом этот процесс будет зависеть от динамики ключевой ставки и общего состояния экономики. Автокредитование остается главным двигателем продаж авто, преимущественно в массовом сегменте, поэтому стагнация сегмента будет оказывать негативное влияние на авторынок.

Автомобилистам, планирующим покупку легкового авто, сейчас стоит тщательно взвешивать свои возможности. Тем более что банки ужесточили скоринг заемщиков. При этом наибольшие шансы на одобрение имеют покупатели, готовые внести первоначальный взнос от 20%. В то же время вероятность положительного решения банка повышает участие клиента в государственных программах, таких как «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль».

Что касается рефинансирования автокредита, то оно имеет смысл, когда ставки по новым кредитам заметно ниже старых. Однако на сегодняшний день ключевая ставка ЦБ остается высокой, и предложения банков по рефинансированию вряд ли окажутся выгоднее уже оформленных кредитов. Прибегать к подобной процедуре стоит только после тщательного расчета экономии и с учетом всех дополнительных комиссий и условий страхования.