Россиянам выдали более 200 тыс. автокредитов за квартал

НБКИ: в марте 2026 года 78,3% заявок на автокредит получили отказ

Национальное бюро кредитных историй подвело итоги первого квартала. По его данным, с января по март россияне оформили 206,7 тыс. кредитов на машины – и новые, и с пробегом. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, объем выдачи немного просел, на 1,1%.

Впрочем, март сам по себе показал заметную динамику. В этом месяце банки одобрили 86,9 тысячи автозаймов, что на 10,4% больше, чем в марте 2025-го. Причём относительно февраля текущего года прирост и вовсе составил 36%. Несмотря на такой скачок, в НБКИ считают, что рынок в целом все еще далек от прежних оборотов. Причины известные: подорожали сами автомобили, выросли процентные ставки по кредитам, а еще недавно увеличили утильсбор.

Банки сейчас действуют очень осторожно. Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, жесткая денежно-кредитная политика регулятора, нацеленная на охлаждение рынка, заставляет кредитные организации снижать аппетит к риску. Проще говоря, они ужесточают проверки и предъявляют более высокие требования к платежной дисциплине потенциальных клиентов, чтобы обезопасить себя от будущих просрочек.

Статистика отказов по автокредитам

Результат такой политики наглядно виден в цифрах. В марте текущего года доля отказов по заявкам на автокредит достигла 78,3%. Иными словами, одобрение получили менее чем каждые два заявления из десяти. Правда, годом ранее этот показатель был ещё выше – 85,1%, так что снижение на 6,8 процентного пункта всё же есть. По сравнению с февралём 2026-го отказов тоже стало немного меньше, на 3 п.п. Тем не менее, в бюро констатируют: уровень отказов остаётся чрезвычайно высоким.