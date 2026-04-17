Войти в тройку лидеров: новый российский автобренд раскрыл стратегические цели

Tenet рассказал о расширении модельной линейки и о других планах в 2026 году

Российский автопроизводитель Tenet раскрыл планы по развитию до конца 2026 года, сделав ставку на расширение модельного ряда и укрепление позиций на рынке. По словам представителей бренда, их стратегическая цель – занять долю более 10% и войти в тройку лидеров.

Для этого компания намерена не только выпускать новые автомобили, но и активно развивать дилерскую сеть, делая упор на качество сервиса и работу с лояльностью клиентов. Кстати, в первом квартале уже были доработаны финансовые инструменты для покупателей, включая кредитные программы и услугу trade-in.

Новые модели и производственные планы

Ранее, в начале года, Tenet анонсировал появление в 2026 году нового кроссовера D-класса и флагманской модели T9. Производство последней должно начаться уже в первом полугодии.

Фактически, T9 – это перелицованный Chery Tiggo 9, который получил официальное одобрение типа транспортного средства (ОТТС) ещё в феврале 2026 года. Вообще, такая практика лежит в основе бренда: все его автомобили представляют собой рестайлинговые модели Chery, которые собираются на бывшем заводе Volkswagen в Калуге.

Например, Tenet T4 – это Tiggo 4, T7 – перелицованный Tiggo 7L, а T8 – Tiggo 8 Plus. Сама марка Tenet была представлена публике лишь в феврале 2025 года.

Динамика продаж и рыночные успехи

Несмотря на молодость бренда, его рыночные показатели впечатляют. В марте 2026 года компания отчиталась о продаже 50 тысяч автомобилей всего за полгода с момента старта. Причём модель T7 в первом квартале и вовсе стала самым продаваемым кроссовером на российском рынке.