Южнокорейские авто в России: продажи этой марки бьют рекорды

«Автостат»: продажи корейских машин в России увеличились на 78%

Южнокорейские автомобили по-прежнему занимают скромную, но растущую нишу на российском рынке. По данным агентства « Автостат», их совокупная доля сейчас составляет 1,6%, хотя ещё год назад была на уровне всего 1%. Об этом сообщил заместитель начальника аналитического отдела ведомства Дмитрий Ярыгин.

Безусловным лидером среди корейских марок остаётся Kia. За первые три месяца 2026 года россияне купили 2035 автомобилей этой марки, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года – рост составил 90%. На втором месте с заметным отставанием идёт Hyundai, чьи продажи достигли 1430 единиц, увеличившись на 17,3%.

Третью строчку занимает бренд KGM, ранее известный как SsangYong, с результатом в 624 проданных автомобиля. А вот модели Genesis и Samsung оказались на периферии спроса – их суммарные продажи за квартал не дотянули даже до ста штук.

При этом важно понимать, что из всего этого списка только у KGM есть официальное представительство в России. Все остальные корейские машины – Kia, Hyundai, Genesis – попадают к покупателям исключительно через схемы параллельного импорта. По сути, рынок научился обходиться без прямых поставок от производителей, находя обходные пути.

Тройку самых продаваемых в России корейских моделей по итогам 1 квартала образуют кроссоверы Kia Seltos (971 шт.), Hyundai Tucson (543 шт.) и седан Hyundai Elantra (300 шт.).

Ушакова Ирина
17.04.2026 
