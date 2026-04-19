Эксперт Бахарев объяснил, какое масло заливать в контрактный мотор

Эксперт Бахарев объяснил важность заводских допусков для контрактных моторов

Часто у автовладельцев возникает вопрос: какое масло заливать в контрактный двигатель, если он изначально не предназначался для российского рынка? Старший технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев отмечает, что в первую очередь необходимо строго придерживаться заводских спецификаций производителя. Контрактные двигатели, которые привозят из Китая, по своей сути ничем не отличаются от тех, что работают в Европе или США. Как пояснил специалист, моторы от FAW-Volkswagen или Beijing Hyundai собирают по одинаковым технологическим картам, из тех же материалов и под те же строгие допуски производителей. А значит, и требования к моторным маслу для них остаются абсолютно идентичными мировым.

Главный нюанс кроется не в происхождении агрегата, а в нашем климате. Российские зимы куда суровее европейских и даже большинства азиатских регионов. Поэтому критически важно обращать внимание на низкотемпературные свойства масла – его способность не застывать на морозе и легко прокачиваться по системе при холодном запуске. Кстати, многие автопроизводители прямо разрешают выбор вязкости в рамках допуска. Скажем, для Hyundai Solaris официально предусмотрено масло 5W-30, но по стандарту SAE J300 полностью подходит и вариант 0W-30. Оба соответствуют регламенту, однако для реальной эксплуатации в холода лучше взять продукт с меньшей зимней вязкостью, то есть 0W.

Рекомендуем Обычная лужа на дороге может отправить вашу машину на свалку

Особый подход нужен, если история мотора неизвестна. Для таких подержанных агрегатов с большим пробегом существуют специальные линейки масел. Их формула учитывает типичные возрастные проблемы: повышенный расход на угар, возможные течи, накопленные отложения и общее снижение эффективности. Обычно эти масла выпускаются в популярных классах вязкости – 5W-30, 5W-40 или 10W-40.

Когда устанавливаете б/у двигатель, есть смысл не тянуть с первыми заменами. Специалист рекомендует сократить интервал для двух-трёх начальных сервисов. Эта мера помогает эффективнее вымыть из системы возможный мусор, продукты износа и отложения, которые неизбежно накапливаются при хранении или предыдущей эксплуатации мотора.