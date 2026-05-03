Сколько сегодня нужно времени на создание автомобиля? Вы удивитесь, как все изменилось!

Сроки разработки новых автомобилей сокращаются с 5 лет до 18 месяцев

Пока западные автогиганты тратят на рождение одной модели около пяти лет, китайские конкуренты переписывают правила игры.

Сроки разработки автомобиля сократились до 18 месяцев. Это не просто экономия, а настоящая технологическая атака.

Секрет скорости – в отказе от долгих согласований. Производители Поднебесной сами делают батареи, чипы и софт, не дожидаясь поставщиков. Искусственный интеллект позволяет «обкатывать» детали в виртуальной среде, почти без физических прототипов. Добавьте к этому модульные платформы (как детский конструктор, где узлы взаимозаменяемы) и круглосуточную работу: инженеры в разных часовых поясах передают чертежи друг другу, как эстафетную палочку.

Результаты уже видны. Компания Leapmotor показала прототип B10 в октябре 2024-го, а уже через год машина поехала по миру. За 16 месяцев выпущено пять новинок.

Omoda 5 тоже доказала: долгая раскачка устарела. В рамках глобальной экспансии Chery эта модель была разработана в первую очередь для зарубежных рынков. Всего за шесть недель Omoda удалось переработать подвеску, рулевое управление, тормоза и систему контроля тяги для европейского рынка.

BYD также является показательным примером. За последние 16 месяцев BYD выпустила 10 моделей, на одну больше, чем за предыдущие 24 месяца, с января 2023 года по декабрь 2024 года.

Западным автопроизводителям придется ускоряться, иначе они рискуют остаться в истории как «медленные гиганты», считают эксперты.