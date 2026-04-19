Появились первые фото нового микроавтобуса возрожденной русской марки

Руссо-Балт анонсировал 12-местный микроавтобус на базе фургона Ф200

Руссо-Балт готовит к выпуску пассажирскую версию своего электрического фургона. В пресс-службе пермской компании сообщили, что проектируется микроавтобус на 12 мест, который также можно будет переоборудовать в автодом. Высота потолка в салоне составит 220 сантиметров, а в качестве силовой установки, помимо чистой электротяги, будет доступен гибридный вариант.

Для удобства посадки в машину с несколькими рядами кресел инженеры предусмотрели боковую сдвижную дверь – решение, знакомое по классической «Газели». Этот пассажирский микроавтобус станет частью стартовой линейки бренда вместе с уже представленным фургоном Ф200 и готовящимся внедорожником. Все три модели компания планирует выпускать исключительно под заказ.

Микроавтобус Руссо-Балт

Официальный дебют 12-местника намечен на вторую половину 2027 года. По сути, он станет логичным развитием фургона Ф200, который был представлен в январе 2026-го. Та машина сразу привлекла внимание футуристичным дизайном в духе Tesla Cybertruck и кузовом из неокрашенной нержавеющей стали.

Габариты Ф200 впечатляют: длина – 5950 мм, ширина – 2000 мм, а высота достигает 2550 мм. Благодаря такой высокой крыше, как заверяет производитель, и водитель, и пассажиры могут свободно стоять в салоне в полный рост. За движение отвечает электромотор мощностью 200 лошадиных сил, а энергию запасает литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 115 кВт·ч. По заявленным данным, одного заряда хватит на 400 километров пути.

Грузоподъёмность фургона – одна тонна. Стартовая цена новинки начинается от 6,5 миллионов рублей, а первые поставки грузовых модификаций клиентам обещаны на январь 2027 года. Историческая марка «Руссо-Балт», под которой в Российской империи с 1909 по 1918 год было выпущено несколько сотен автомобилей, таким образом, возвращается на рынок уже в качестве производителя электромобилей.