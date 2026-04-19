Nissan радикально изменил новый X-Trail: первые подробности о кроссовере

Nissan показал X-Trail 2028: новая платформа, дизайн и гибридная установка

В Штатах официально представили фотографии Nissan X-Trail нового поколения, который там, как и раньше, продаётся под именем Rogue. Машина 2028 модельного года – это не просто фейслифт, а глубокая переработка, из-за которой кроссовер теперь почти не имеет видимого сходства с предыдущей версией.

Nissan X-Trail 2028

Спереди исчезла та самая фирменная V-образная решётка, бывшая визитной карточкой модели много лет. Её место заняла массивная решётка радиатора, собранная из множества мелких многоугольных ячеек. В этот же рисунок органично вписаны блоки совершенно новой светодиодной оптики. Передний бампер, кстати, выглядит спортивнее – его подчёркивает крупный наклонный воздухозаборник с пластиковым обрамлением по контуру.

Nissan X-Trail 2028

Если смотреть сбоку, машина тоже кажется другой. Сильно наклонённые передние стойки и плавно снижающаяся к задней части линия крыши явно намекают на работу инженеров над улучшением аэродинамических показателей. Правда, конкретные цифры по габаритам Nissan пока не приводит, так что сказать, вырос ли кроссовер в размерах, невозможно.

Салон и вид сзади производитель пока предпочитает не показывать. Ходят слухи, что для американского рынка Nissan X-Trail получит гибридную силовую установку, а европейская версия, возможно, будет чисто электрической. Впрочем, технические детали – тема для будущих анонсов, ведь до старта продаж ещё далеко: на рынок новинка выйдет только в конце 2027 года.

Кстати, это уже вторая крупная премьера от японцев за короткое время – недавно они полностью обновили компактный кроссовер Juke.