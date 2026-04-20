Эти кроссоверы и внедорожники сейчас самые популярные у россиян

«Автостат»: продажи кроссоверов и внедорожников в России выросли на 21%

Продажи кроссоверов и внедорожников по итогам первого квартала 2026 года выросли на 21% – до 198 259 машин.

Это в три раза больше, чем рост всего авторынка (+7,3%).

Эксперты агентства «Автостат» зафиксировали исторический сдвиг: доля SUV теперь занимает 74,8%. Простыми словами – три из четырех машин, покидающих салоны, имеют высокий клиренс и полный привод.

Главная интрига квартала скрыта не в цифрах, а в битве брендов и моделей. Формально в марочном зачете побеждает Haval: 35 638 проданных авто.

Однако в личной гонке моделей чемпион неожиданно сменился. Титул самого популярного кроссовера России завоевал Tenet T7 с результатом 14 290 штук. Он опередил «вечного «лидера Haval Jolion на 41 автомобиль (у того – 14 249 штук). Третье место тоже осталось за семейством Tенет: модель T4 разошлась тиражом в 11 171 экземпляр.

Аналитики отмечают, что такая плотная борьба меняет расклады. В первой пятерке марок – помимо Haval – также расположились Tenet (27 860 шт.), Lada (17 818 шт.), Geely (15 365 шт.) и Belgee (10 828 шт.).

В сумме эти пять брендов дают больше половины всех SUV-продаж в стране. Замыкают топ-5 самых востребованных моделей проверенный внедорожник Lada Niva Travel (9 964 шт.) и городской кроссовер Belgee X50 (7 937 шт.).