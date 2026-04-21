МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Автостат» назвал самые популярные марки и модели авто с пробегом в марте
21 апреля
«Автостат» назвал самые популярные марки и модели авто с пробегом в марте
Honda XR-V
21 апреля
В России появился знакомый кроссовер Honda с панорамной крышей и гарантией
Кроссовер Honda XR-V 2025 года стал доступен к...

В России появился знакомый кроссовер Honda с панорамной крышей и гарантией

Кроссовер Honda XR-V 2025 года стал доступен к заказу в РФ за 2,5 млн рублей

Дистрибьютор японского бренда в России, компания «Мотор-Плэйс», объявил о старте приёма заказов на кроссовер Honda XR-V 2025 модельного года в топовой версии «Техно». Срок поставки – от трех недель.

СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В этой комплектации автомобиль получает панорамную стеклянную крышу и расширенный пакет помощи при парковке: целых 16 датчиков по периметру кузова плюс камера заднего вида. Салон отличается комбинированной отделкой, электронным стояночным тормозом с функцией удержания и системой доступа без ключа.

Honda XR-V
Honda XR-V

Техническая начинка и безопасность

Под капотом – знакомый 1,5-литровый атмосферный мотор i-VTEC мощностью 124 лошадиные силы. Этот двигатель из семейства Earth Dreams заточен под городскую эксплуатацию и оснащён режимом ECON для снижения расхода топлива. В салоне установлена 9-дюймовая мультимедийная система Honda Connect с поддержкой смартфонов.

Главной же особенностью модели считается фирменная система трансформации заднего ряда Magic Seat, которая позволяет по-разному складывать сиденья для перевозки крупногабаритных предметов. Активная безопасность обеспечивается комплексом Honda Sensing, куда входят адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение и ассистенты удержания в полосе. Пассивная защита включает фронтальные, боковые подушки и шторки безопасности для обоих рядов.

Цена, гарантия и контекст

Ориентировочная цена кроссовера составляет 2 499 000 рублей. В эту сумму уже включены все таможенные платежи, а также оформление СБКТС и ЭЛПТС. На автомобиль предоставляется гарантия 3 года или 100 000 км пробега.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Autonews.ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Honda
Количество просмотров 4
21.04.2026 
Фото:Honda
Поделиться:
Оцените материал:
0