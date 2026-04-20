Покупаете машину с рук? Одна ошибка в договоре оставит вас без денег и авто

Эксперт Шелков перечислил три важных пункта в договоре купли-продажи автомобиля

Покупка автомобиля с рук сопряжена с рисками, и грамотно составленный договор – главный инструмент для их минимизации.

По словам г лавы экспертного центра «Автокриминалист» Максима Шелкова, в соглашение обязательно нужно внести пункт о полной ответственности продавца за отсутствие каких-либо претензий к машине со стороны третьих лиц. Проще говоря, продавец должен письменно подтвердить, что транспортное средство не находится в залоге у банка и не фигурирует в судебных спорах.

Не менее важным юрист считает условие о возврате денег. Если после сделки вдруг всплывут обоснованные претензии, продавец обязан будет вернуть покупателю всю уплаченную сумму в заранее оговоренный срок. Это ваша страховка на случай неприятных сюрпризов.

Что касается расчётов, то здесь тоже есть свои нюансы. При наличной оплате продавцу стоит собственноручно расписаться в получении всей суммы. Если же деньги переводятся на карту или счёт, в договоре необходимо чётко прописать те самые банковские реквизиты, на которые поступил платёж. Это исключит любые споры о факте оплаты.

Отдельно Шелков акцентировал внимание на цене автомобиля в договоре. Указывать нужно реальную, рыночную стоимость, а не какую-то символическую, заниженную в угоду одной из сторон. На деле этот момент часто игнорируют, а зря. В случае, если сделку придётся оспаривать в суде, вернуть через суд можно будет только ту сумму, которая официально указана в документах. Если там фигурирует сто тысяч, а вы заплатили миллион, доказать обратное будет крайне сложно.