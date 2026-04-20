Опубликована статистика автокредитования в России с начала года: данные удивят

В марте россияне оформили 86,9 тыс. автокредитов, доля отказов составила 78,3%

Рынок автокредитования в первом квартале 2026 года показал противоречивую картину. По данным Национального бюро кредитных историй, за январь – март банки выдали россиянам 206,7 тыс. займов на покупку машин, включая и новые, и подержанные, это на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако март сам по себе выдался оживлённым. В этом месяце было одобрено 86,9 тыс. автокредитов, что сразу на 10,4% больше, чем в марте 2025-го. А если сравнивать с февралем текущего года, прирост выглядит и вовсе впечатляющим – целых 36%. Несмотря на такой мартовский всплеск, в НБКИ полагают, что рынок всё ещё не вернулся к прежним объёмам. Причины, в общем-то, на поверхности: машины сильно подорожали, ставки по кредитам выросли, да ещё и утильсбор недавно увеличили.

Кредитные организации сейчас действуют с большой оглядкой. Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, жёсткая денежно-кредитная политика регулятора, которая призвана охлаждать рынок, заставляет банки снижать аппетит к рискам. На деле это означает более тщательные проверки и повышенные требования к финансовой дисциплине потенциальных заёмщиков – так кредиторы страхуются от будущих проблем с возвратом денег.

Итог этой осторожности хорошо виден в статистике отказов. В марте 2026 года доля неодобренных заявок на автокредит достигла 78,3%. Проще говоря, положительное решение получили меньше чем два заявления из каждых десяти. Правда, если взглянуть назад, ситуация годом ранее была ещё жёстче – тогда отказывали в 85,1% случаев, так что снижение на 6,8 процентного пункта всё же заметно. По сравнению с февралём этого года отказов тоже стало чуть меньше – на 3 п.п. Тем не менее, в бюро констатируют: уровень отказов по-прежнему остаётся чрезвычайно высоким, и рынок далёк от докризисной активности.