12 скрытых сигналов: как распознать неисправную машину с пробегом

Эксперт дал советы тем покупателям б/у, кто не хочет платить за чужие поломки

Покупая подержанный автомобиль, легко нарваться на экземпляр с букетом скрытых проблем.

Руководитель отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев назвал 12 верных признаков того, что машина потребует дорогого ремонта.

Первое, на что советует обратить внимание эксперт, – неоднородный цвет кузова и разные оттенки деталей: это выдает ремонт после аварии. Затем прислушайтесь к шумам и скрипам при движении, особенно на неровностях, – так проявляют себя изношенная подвеска или проблемы с кузовом.

Осмотрите шины: неравномерный износ или «лысины» часто указывают на неправильный развал-схождение или деформацию. Запотевший салон, плохо закрывающиеся двери, несовпадающие зазоры между панелями и следы ржавчины на несущих элементах – прямые сигналы нарушения геометрии кузова или некачественного ремонта.

Если салон изношен сильнее, чем предполагает пробег, скорее всего, одометр скручен.

Дымный или вибрирующий двигатель, сбои в электрике, лужицы жидкостей под днищем и отсутствие прозрачной истории обслуживания – последние, но самые важные звоночки. Эксперт советует обязательно провести профессиональную диагностику, особенно для авто старше пяти лет или с пробегом более 100 тысяч километров.