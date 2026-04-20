МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Опубликована статистика автокредитования в России с начала года: данные удивят
20 апреля
Опубликована статистика автокредитования в России с начала года: данные удивят
В марте россияне оформили 86,9 тыс....
Минтранс оценил идею строительства платных дорог без бесплатных дублеров
20 апреля
Минтранс оценил идею строительства платных дорог без бесплатных дублеров
Минтранс: строительство платных дорог без...
Geely Monjaro
20 апреля
Стартовали продажи новой версии Geely Monjaro: она стоит меньше 2 млн рублей
В КНР объявлен прием заказов на Geely Monjaro...

Какой будет новая флагманская Lada: подробности

АВТОВАЗ принимает участие в международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия — 2026», которая проходит в Ташкенте с 20 по 22 апреля.

Рекомендуем
На сколько процентов увеличивается расход топлива при открытых окнах в машине?

Российский автопром готовится к выходу новой флагманской модели – на выставке можно увидеть прототип кроссовера Lada Azimut. Машину демонстрирует госкорпорация «Ростех», и она должна стать вершиной обновлённой линейки АВТОВАЗа.

В оснащение обещают включить полностью светодиодную оптику, цифровую «приборку», 10-дюймовый экран медиасистемы, а ещё беспроводную зарядку, панорамную крышу, двухзонный «климат» и камеру кругового обзора. Это набор, который сейчас считается стандартом для современных автомобилей этого класса.

Технические характеристики Lada Azimut

Первые покупатели получат машину с уже знакомыми по другим моделям атмосферными двигателями. Речь идёт о бензиновых агрегатах объёмом 1.6 и 1,8 литра, которые выдают 120 и 132 лошадиные силы соответственно. В паре с ними будут работать шестиступенчатая механическая коробка передач или вариатор.

Правда, это только начало. Позже в планах – расширение гаммы силовых установок. Ожидается, что к уже анонсированным моторам добавится 1,5-литровый турбированный вариант, а трансмиссионный ряд пополнит классический автомат с гидротрансформатором.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  АВТОВАЗ
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 5
20.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Azimut

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв