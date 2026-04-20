Какой будет новая флагманская Lada: подробности

В Узбекистане состоялась премьера нового кроссовера АВТОВАЗа

АВТОВАЗ принимает участие в международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия — 2026», которая проходит в Ташкенте с 20 по 22 апреля.

Российский автопром готовится к выходу новой флагманской модели – на выставке можно увидеть прототип кроссовера Lada Azimut. Машину демонстрирует госкорпорация «Ростех», и она должна стать вершиной обновлённой линейки АВТОВАЗа.

В оснащение обещают включить полностью светодиодную оптику, цифровую «приборку», 10-дюймовый экран медиасистемы, а ещё беспроводную зарядку, панорамную крышу, двухзонный «климат» и камеру кругового обзора. Это набор, который сейчас считается стандартом для современных автомобилей этого класса.

Технические характеристики Lada Azimut

Первые покупатели получат машину с уже знакомыми по другим моделям атмосферными двигателями. Речь идёт о бензиновых агрегатах объёмом 1.6 и 1,8 литра, которые выдают 120 и 132 лошадиные силы соответственно. В паре с ними будут работать шестиступенчатая механическая коробка передач или вариатор.

Правда, это только начало. Позже в планах – расширение гаммы силовых установок. Ожидается, что к уже анонсированным моторам добавится 1,5-литровый турбированный вариант, а трансмиссионный ряд пополнит классический автомат с гидротрансформатором.