На рынок вышла обновленная версия популярного рамного внедорожника: подробности

Стартовали продажи обновленного внедорожника Tank 700 с ценой от 4,78 млн рублей

Флагманский внедорожник Tank 700 обновился для китайского рынка, и его стоимость теперь начинается с 428 000 юаней. По текущему курсу это примерно 4,78 млн рублей, а за топовую версию просят уже 508 000 юаней, или 5,66 млн. Главным техническим обновлением стала гибридная система Hi4-Z, которая дополнила уже известную Hi4-T.

Tank 700

Теперь покупатель может выбрать между двумя принципиально разными силовыми установками. Новая Hi4-Z построена вокруг 2,0-литрового турбодвигателя и большой батареи на 59,05 кВт·ч. На одной электротяге такой автомобиль проедет до 190 километров по циклу WLTC, а общий запас хода с полным баком и заряженной батареей достигает впечатляющих 1191 км. Флагманский же вариант Hi4-T по-прежнему использует мощный 3,0-литровый бензиновый V6, выдающий 385 кВт (523 л.с.) и 800 Н·м крутящего момента.

Интерьер Tank 700

Внешне машина длиной более 5 метров (5105 мм) получила лидар, а её система автопилота Coffee Pilot 4 научилась работать в навигационном режиме NOA практически при любых условиях. Внутри же создали настоящий медиацентр на колёсах: в салоне установили целых семь дисплеев и аудиосистему с 21 динамиком общей мощностью 2440 Вт.

Эргономика тоже на высоте. Передние сиденья можно настроить по 20 различным направлениям, а задние кресла оснащены электроприводом и могут откидываться вплоть до 141 градуса, превращаясь почти в лежаки.