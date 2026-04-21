Новый полноприводный кроссовер Haval по цене от 2,1 млн рублей вышел в продажу

Кроссовер Haval V7 Plus с запасом хода более 1000 км поступил в продажу в Китае

В Китае открыли приём заказов на новый Haval V7 Plus, который на внутреннем рынке известен под именем Menglong Plus.

Фактически это увеличенная версия обычного V7, и логично предположить, что на международный рынок он выйдет именно под этим «плюсовым» названием.

Внешне кроссовер сохраняет фирменный брутальный стиль марки: массивный бампер, прямоугольные фары и традиционные дверные ручки. Задняя дверь – распашная, с полноразмерной «запаской» на крышке. На крыше заметен сенсор LiDAR, что намекает на продвинутые системы помощи водителю. Габариты у модели солидные: длина почти 5 метров, а колёсная база – 2850 мм. Для сравнения, продающийся в России рамный Haval H9 чуть длиннее и выше, хотя V7 Plus построен на несущем кузове. Дорожный просвет при этом составляет 221 мм.

Салон и техническое оснащение

Внутри – привычный для современных Haval цифровой кокпит с большим экраном. Селектор коробки передач вынесен на рулевую колонку, освобождая место на центральном тоннеле. Там расположились блоки физических кнопок, селектор режимов движения и площадки для беспроводной зарядки. Салон рассчитан строго на пятерых пассажиров.

Сердце новинки – гибридная система Hi4 с полным приводом. Под капотом работает 1,5-литровый турбомотор на 156 лошадиных сил, а на осях – два электродвигателя: передний на 95 л.с. и более мощный задний на 204 л.с. Суммарная отдача всей установки достигает впечатляющих 435 сил. Разгон до сотни, по заявлениям производителя, занимает 5,8 секунды.

Запас хода и цены

Покупателям предлагают на выбор две тяговые батареи: на 33,7 или 44,7 кВт·ч. На одной только электротяге по циклу CLTC машина может проехать от 195 до 255 километров. А вот с полным 55-литровым баком бензина общий запас хода переваливает за 1000 км. Расход энергии заявлен на уровне 21,4 кВт·ч на сотню. Во всех версиях присутствует блокировка заднего дифференциала.

В Китае кроссовер предлагают в трёх комплектациях: 195 Max, 195 Max Navigator и топовая 255 Ultra Navigator. Цены стартуют с 189,8 тысячи юаней, что примерно равно 2,1 млн рублей по текущему курсу, а за самую дорогую версию просят 215,8 тысячи юаней (около 2,4 млн рублей).