#
>
Новый полноприводный кроссовер Haval по цене от 2,1 млн рублей вышел в продажу

Кроссовер Haval V7 Plus с запасом хода более 1000 км поступил в продажу в Китае

В Китае открыли приём заказов на новый Haval V7 Plus, который на внутреннем рынке известен под именем Menglong Plus.

Фактически это увеличенная версия обычного V7, и логично предположить, что на международный рынок он выйдет именно под этим «плюсовым» названием.

Внешне кроссовер сохраняет фирменный брутальный стиль марки: массивный бампер, прямоугольные фары и традиционные дверные ручки. Задняя дверь – распашная, с полноразмерной «запаской» на крышке. На крыше заметен сенсор LiDAR, что намекает на продвинутые системы помощи водителю. Габариты у модели солидные: длина почти 5 метров, а колёсная база – 2850 мм. Для сравнения, продающийся в России рамный Haval H9 чуть длиннее и выше, хотя V7 Plus построен на несущем кузове. Дорожный просвет при этом составляет 221 мм.

Haval V7 Plus
Haval V7 Plus

Салон и техническое оснащение

Внутри – привычный для современных Haval цифровой кокпит с большим экраном. Селектор коробки передач вынесен на рулевую колонку, освобождая место на центральном тоннеле. Там расположились блоки физических кнопок, селектор режимов движения и площадки для беспроводной зарядки. Салон рассчитан строго на пятерых пассажиров.

Сердце новинки – гибридная система Hi4 с полным приводом. Под капотом работает 1,5-литровый турбомотор на 156 лошадиных сил, а на осях – два электродвигателя: передний на 95 л.с. и более мощный задний на 204 л.с. Суммарная отдача всей установки достигает впечатляющих 435 сил. Разгон до сотни, по заявлениям производителя, занимает 5,8 секунды.

Haval V7 Plus
Haval V7 Plus

Запас хода и цены

Покупателям предлагают на выбор две тяговые батареи: на 33,7 или 44,7 кВт·ч. На одной только электротяге по циклу CLTC машина может проехать от 195 до 255 километров. А вот с полным 55-литровым баком бензина общий запас хода переваливает за 1000 км. Расход энергии заявлен на уровне 21,4 кВт·ч на сотню. Во всех версиях присутствует блокировка заднего дифференциала.

В Китае кроссовер предлагают в трёх комплектациях: 195 Max, 195 Max Navigator и топовая 255 Ultra Navigator. Цены стартуют с 189,8 тысячи юаней, что примерно равно 2,1 млн рублей по текущему курсу, а за самую дорогую версию просят 215,8 тысячи юаней (около 2,4 млн рублей).

Источник:  Китайские автомобили
Ушакова Ирина
Фото:Haval
21.04.2026 
Фото:Haval
