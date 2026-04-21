Мощный рывок «немцев»: названы лидеры среди премиальных автобрендов
Forland улучшит грузовики для России

В России идет адаптация и сертификация обновленной модели грузовика Forland 12

В России стартовал процесс по адаптации и сертификации обновленной 12-тонной модели грузового автомобиля Forland 12.

Модель будет переработана с учетом российских реалий, говорится в сообщении компании-дистрибьютора «МБ Рус».

В компании заявили, что модель Forland 12 получит усиленную раму и доработанную подвеску, что должно обеспечить устойчивость к повышенным нагрузкам и сложным дорожным условиям, характерным для межгородских маршрутов. Оптимизирована снаряженная масса: при показателе в 4030–4210 кг и полной массе 11 990 кг достигается значительная полезная грузоподъемность после монтажа надстроек, отметили в компании.

Под капотом автомобиля 4,5-литровый двигатель Cummins с крутящим моментом 760 Нм, агрегатированный с восьмиступенчатой коробкой передач. Рабочее место водителя организовано в модернизированной кабине, установлено сиденье с пневматической амортизацией. Автомобиль оснащен набором современных систем помощи водителю.

Forland 3
Источник:  Известия
Ушакова Ирина
Фото:Forland
21.04.2026 
