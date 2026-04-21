Китайские грузовики массово отзывают в РФ: что не так с популярной моделью
Росстандарт объявил о масштабной кампании по отзыву китайских грузовиков FAW.
Речь идёт о более чем 14 тысячах машин модели CA4180. Из них 6579 экземпляров не встали на государственный регистрационный учет, 7521 автомобиль реализован в период с июня 2023 года по июль 2025-го.
Причиной отзыва стало несоответствие транспортных средств трем правилам ООН. Все работы будут проведены бесплатно.
На всех отозванных авто специалисты проведут диагностику состояния тормозных камер заменят их вместе с энергоаккумуляторами в случае необходимости; диагностику состояния выхлопной системы и заменят их при необходимости; а также заменят органы управления (многофункциональный подрулевой переключатель (управление светом ближний/дальний) и блок управления кондиционером.
«Согласованная программа мероприятий также включает в себя устранение документарных нарушений, выявленных при проверке грузовых автомобилей FAW типа CA4180», - сообщили в Росстандарте.
