МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Китайские грузовики массово отзывают в РФ: что не так с популярной моделью

Росстандарт отзывает в России 14 130 грузовиков FAW

Росстандарт объявил о масштабной кампании по отзыву китайских грузовиков FAW.

Речь идёт о более чем 14 тысячах машин модели CA4180. Из них 6579 экземпляров не встали на государственный регистрационный учет, 7521 автомобиль реализован в период с июня 2023 года по июль 2025-го.

Причиной отзыва стало несоответствие транспортных средств трем правилам ООН. Все работы будут проведены бесплатно.

На всех отозванных авто специалисты проведут диагностику состояния тормозных камер заменят их вместе с энергоаккумуляторами в случае необходимости; диагностику состояния выхлопной системы и заменят их при необходимости; а также заменят органы управления (многофункциональный подрулевой переключатель (управление светом ближний/дальний) и блок управления кондиционером.

FAW CA4180
«Согласованная программа мероприятий также включает в себя устранение документарных нарушений, выявленных при проверке грузовых автомобилей FAW типа CA4180», - сообщили в Росстандарте.

Источник:  Росстандарт
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:auto.ru
Количество просмотров 23
21.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0