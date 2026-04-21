МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Мощный рывок «немцев»: названы лидеры среди премиальных автобрендов
21 апреля
Мощный рывок «немцев»: названы лидеры среди премиальных автобрендов
В России появится более мощная версия популярного «китайца»

Changan анонсировал российскую премьеру лифтбека Uni-V с новым двигателем

Changan планирует вывести на российский рынок обновленную версию своего лифтбека Uni-V еще до конца 2026 года. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на официального представителя бренда.

Рекомендуем
Как сделать свой автомобиль удобнее с помощью деталей от него же

Главным техническим новшеством для нашей страны станет появление в гамме 2,0-литрового бензинового двигателя мощностью 235 л. с. Этот агрегат будут сочетать с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а привод останется передним. Также купить новинку можно будет с 1,5-литровым агрегатом мощностью 181 л. с. Этим же мотором оборудован нынешний Uni-V в России. Двигатель работает совместно с семиступенчатым «роботом».

Кстати, в Китае эту машину позиционируют как новое поколение, а ее премьера там состоялась еще летом 2025 года. На родине бренда автомобиль, среди прочего, предлагают и с гибридной силовой установкой.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Что касается цен и полного списка опций для обновленного Uni-V, то их объявят ближе к старту продаж. Для ориентира можно взять актуальную модель 2025 года в одной из двух комплектаций  («Люкс» или «Техно») стоисостью от 3 359 900 рублей.

Changan Uni-V
Changan Uni-V

Источник:  Autonews.ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото: Changan
Количество просмотров 29
21.04.2026 
Фото:Changan
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Changan UNI-V

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв