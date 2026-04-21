#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Мощный рывок «немцев»: названы лидеры среди премиальных автобрендов
Жуткая авария на Садовом кольце: виновница была пьяна

В Москве водительницу BMW в состоянии опьянения задержали после смертельного ДТП

В Москве задержали женщину, из-за которой вечером 20 апреля случилось массовое столкновение на Садовом кольце. По данным из соцсетей и оперативных служб, за рулём иномарки находилась нетрезвая водительница, передает ТАСС.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
По предварительным данным, накануне поздно вечером на улице Садовая-Черногрязская женщина-водитель совершила столкновение с электровелосипедом, автомобилем такси, с последующим наездом на место производства ремонтных работ, а затем еще с несколькими транспортными средствами.

В результате аварии водитель электровелосипеда скончался на месте, женщина-пассажир автомобиля Мицубиси скончалась в медицинском учреждении, есть пострадавшие.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре.

Источник:  Прокуратура г. Москвы
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Прокуратура Москвы
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0