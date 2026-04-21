Мощный рывок «немцев»: названы лидеры среди премиальных автобрендов

«Автостат»: продажи премиум-автомобилей в РФ выросли на 36% в 1-м квартале

Продажи новых машин премиум-класса в России за первые три месяца 2026 года показали впечатляющий рост. По данным АО «ППК», которые приводит агентство «Автостат», покупатели забрали со складов и салонов 29 105 таких автомобилей. По сути, это больше на целую треть – 36,1% – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост дорогих машин сильно обогнал общую динамику рынка, который прибавил лишь 7,3%. Из-за этого их доля в общем объёме продаж заметно подросла: с 8,7% в первом квартале 2025-го до 11% в начале нынешнего года, как пояснил заместитель начальника отдела аналитики «Автостат» Дмитрий Ярыгин.

Лидеры среди премиальных брендов

В тройке самых популярных премиальных марок по-прежнему доминируют китайские производители, хотя их результаты разнятся. Лидером остаётся EXEED с 3992 проданными машинами, правда, это на 11,5% меньше, чем год назад. На второе место, совершив мощный рывок, вышел немецкий BMW, который официально на российском рынке не представлен. Немцы отгрузили 3873 автомобиля, увеличив реализацию на 91,3%. Третье место занимает TANK с показателем в 3628 единиц, что тоже на 14,8% ниже прошлогоднего результата.

В первую пятёрку также вошли другие китайские бренды, демонстрирующие взрывной рост. Продажи Voyah подскочили в 2,4 раза, до 3041 автомобиля, а Hongqi увеличил показатели ровно в два раза, реализовав 2552 машины.

Новая модель-лидер в премиуме

Интересные изменения произошли в рейтинге конкретных моделей. Если по итогам января-февраля лидировал внедорожник TANK 300, то за полный квартал его обошёл кроссовер Voyah Free. За три месяца 2026 года было продано 2466 экземпляров Voyah Free, тогда как TANK 300 разошёлся тиражом в 2108 единиц.