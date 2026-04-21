На продажу выставили лимузин ЗИС-110 с нулевым пробегом

В Москве продают советский лимузин ЗИС-110 1957 года после реставрации

Качественно отреставрированный советский лимузин ЗИС-110 выставили на продажу в столице.

Продающая машину компания сообщает, что реставрацией занимался частный коллекционер, на процесс ушло 5 лет. Сейчас этот черный ЗИС, судя по описанию, находится в идеальном внешнем и техническом состоянии. Это при том, что в следующем году ему исполнится 70 лет – выпущен он в далеком 1957-м. По ПТС у него лишь один хозяин. Пробег после реставрации – всего 100 км.

Сообщается также, что в комплектацию входят cтpапонтeны (откидные сиденья), перегородка c электроприводом, пепельницы и электрические стеклоподъемники. Даже на фото все это выглядит так, что действительно заслуживает отдельного упоминания. Цена соответствующая: 70 млн рублей. Встречаются, конечно, ЗИСы и дешевле – но с пробегом и постарше.