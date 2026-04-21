#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Мощный рывок «немцев»: названы лидеры среди премиальных автобрендов
На продажу выставили лимузин ЗИС-110 с нулевым пробегом

В Москве продают советский лимузин ЗИС-110 1957 года после реставрации

Качественно отреставрированный советский лимузин ЗИС-110 выставили на продажу в столице.

Продающая машину компания сообщает, что реставрацией занимался частный коллекционер, на процесс ушло 5 лет. Сейчас этот черный ЗИС, судя по описанию, находится в идеальном внешнем и техническом состоянии. Это при том, что в следующем году ему исполнится 70 лет – выпущен он в далеком 1957-м. По ПТС у него лишь один хозяин. Пробег после реставрации – всего 100 км.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Сообщается также, что в комплектацию входят cтpапонтeны (откидные сиденья), перегородка c электроприводом, пепельницы и электрические стеклоподъемники. Даже на фото все это выглядит так, что действительно заслуживает отдельного упоминания. Цена соответствующая: 70 млн рублей. Встречаются, конечно, ЗИСы и дешевле – но с пробегом и постарше.

Источник:  Avito
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 7
21.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0