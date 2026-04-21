В России резко набрали популярность американские пикапы: в чем причина?

Спрос на пикапы Ford F-150 и Chevrolet Silverado в РФ вырос на 50% в 2025 году

Американские пикапы вроде Ford F-150 и Chevrolet Silverado внезапно стали гораздо чаще появляться на российских дорогах. По данным аналитиков «Автостата», спрос на такие машины в 2025 году подскочил на 50% по сравнению с предыдущим периодом. Причём растёт интерес не только к новым, но и к подержанным экземплярам, которые ввозят через параллельный импорт.

Основная причина бума – изменение правил ввоза машин. С 1 января 2026 года для растаможки электромобилей и гибридов с мощным двигателем требуется уплатить повышенный утильсбор. А вот на бензиновые пикапы, даже с огромными моторами, эта норма не распространяется. В результате их итоговая стоимость для покупателя стала относительно привлекательнее, чем у многих «зеленых» конкурентов.

Лидерами спроса стали два классических «американца». Ford F-150 остается самым востребованным пикапом, а Chevrolet Silverado уверенно держит второе место. Их ценят за мощные двигатели, просторные салоны и высокую проходимость, что актуально для многих регионов России. Кстати, средняя цена нового F-150 на вторичном рынке сейчас начинается от 12-13 млн рублей.

Эксперты отмечают, что покупателей не пугают даже очевидные минусы таких машин. Габариты, затрудняющие парковку в городе, высокий расход топлива и дорогое обслуживание – всё это воспринимается как плата за статус, комфорт и возможности. В общем-то, для определенного круга автовладельцев пикап давно перестал быть просто рабочим инструментом, превратившись в символ определенного образа жизни.

Рекомендуем Как сделать свой автомобиль удобнее с помощью деталей от него же

Однако сохранится ли этот тренд в долгосрочной перспективе – большой вопрос. Аналитики не исключают, что власти могут скорректировать законодательство, чтобы закрыть возникшую «лазейку». Кроме того, логистика параллельного импорта остается сложной и дорогой, а предложение на рынке нестабильным. Так что нынешний всплеск популярности американских гигантов может оказаться временным явлением, пусть и очень ярким.