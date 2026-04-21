Mercedes-Benz представил самый мощный и быстрый C-Class в истории
Немецкий концерн Mercedes-Benz официально показал полностью электрическую версию своего ключевого седана – Mercedes-Benz C-Class Electric. По сути, это не просто ещё один электрокар, а заявка на переосмысление сегмента, где традиционно доминировали машины с ДВС.
На старте для американского рынка будет доступна модификация C 400 4MATIC electric с отдачей 360 кВт (490 л. с.). Она выстреливает с нуля до сотни всего за четыре секунды, что делает новинку самым резвым и мощным C-Class за всю историю модели. Автомобиль построен на специализированной электрической платформе, получив пневматическую подвеску Airmatic и, что интересно, двухступенчатую коробку передач на задней оси. Задние колёса тут ещё и подруливают – до 4,5 градусов, сокращая диаметр разворота до весьма компактных 11,2 метров.
Главные козыри новинки – феноменальная дальность хода и скорость зарядки. По циклу WLTP машина способна проехать до 762 километров на одном заряде. А её система быстрой зарядки за какие-то десять минут пополняет запас энергии, достаточный для преодоления 325 километров. В компании прямо говорят, что такая комбинация параметров создана специально для длительных путешествий без лишних остановок. Под капотом, вернее, под полом, скрывается батарея полезной ёмкостью 94 кВт·ч.
Климатическая система здесь тоже на уровне. При морозе в -7 градусов салон прогревается в два раза быстрее, чем у автомобилей с обычными двигателями, причём энергии на это тратится примерно вдвое меньше – заслуга эффективного теплового насоса.
Внутри сразу бросается в глаза огромный экран MBUX Hyperscreen диагональю 39,1 дюйма, объединяющий приборную панель и медиасистему. Передние кресла получили полный спектр регулировок, подогрев, вентиляцию, функцию массажа и поясничную поддержку. Над головами пассажиров – панорамная крыша со стильной подсветкой из 162 отдельных точек.
При всей своей технологичности, седан остаётся практичным. Объём основного багажника составляет 470 литров, плюс спереди есть дополнительный отсек на 101 литр. Машина даже может выступать в роли тягача, буксируя прицеп полной массой до 1,8 тонны. Как и другие современные модели марки, этот C-Class поддерживает обновление программного обеспечения «по воздуху».
Правда, ждать его в других регионах, кроме США, придётся дольше – точные сроки выхода на рынки будут зависеть от согласования с местными регуляторами. Ранее Mercedes-Benz уже анонсировал обновлённый флагманский EQS с рекордным запасом хода в 926 км и аналогичной по скорости зарядкой, что показывает стратегический курс бренда на радикальное увеличение дальности пробега.
