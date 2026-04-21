Mercedes-Benz представил самый мощный и быстрый C-Class в истории

Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Немецкий концерн Mercedes-Benz официально показал полностью электрическую версию своего ключевого седана – Mercedes-Benz C-Class Electric. По сути, это не просто ещё один электрокар, а заявка на переосмысление сегмента, где традиционно доминировали машины с ДВС.

На старте для американского рынка будет доступна модификация C 400 4MATIC electric с отдачей 360 кВт (490 л. с.). Она выстреливает с нуля до сотни всего за четыре секунды, что делает новинку самым резвым и мощным C-Class за всю историю модели. Автомобиль построен на специализированной электрической платформе, получив пневматическую подвеску Airmatic и, что интересно, двухступенчатую коробку передач на задней оси. Задние колёса тут ещё и подруливают – до 4,5 градусов, сокращая диаметр разворота до весьма компактных 11,2 метров.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Главные козыри новинки – феноменальная дальность хода и скорость зарядки. По циклу WLTP машина способна проехать до 762 километров на одном заряде. А её система быстрой зарядки за какие-то десять минут пополняет запас энергии, достаточный для преодоления 325 километров. В компании прямо говорят, что такая комбинация параметров создана специально для длительных путешествий без лишних остановок. Под капотом, вернее, под полом, скрывается батарея полезной ёмкостью 94 кВт·ч.

Климатическая система здесь тоже на уровне. При морозе в -7 градусов салон прогревается в два раза быстрее, чем у автомобилей с обычными двигателями, причём энергии на это тратится примерно вдвое меньше – заслуга эффективного теплового насоса.

Внутри сразу бросается в глаза огромный экран MBUX Hyperscreen диагональю 39,1 дюйма, объединяющий приборную панель и медиасистему. Передние кресла получили полный спектр регулировок, подогрев, вентиляцию, функцию массажа и поясничную поддержку. Над головами пассажиров – панорамная крыша со стильной подсветкой из 162 отдельных точек.

При всей своей технологичности, седан остаётся практичным. Объём основного багажника составляет 470 литров, плюс спереди есть дополнительный отсек на 101 литр. Машина даже может выступать в роли тягача, буксируя прицеп полной массой до 1,8 тонны. Как и другие современные модели марки, этот C-Class поддерживает обновление программного обеспечения «по воздуху».

Правда, ждать его в других регионах, кроме США, придётся дольше – точные сроки выхода на рынки будут зависеть от согласования с местными регуляторами. Ранее Mercedes-Benz уже анонсировал обновлённый флагманский EQS с рекордным запасом хода в 926 км и аналогичной по скорости зарядкой, что показывает стратегический курс бренда на радикальное увеличение дальности пробега.

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 11
21.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mercedes-Benz C-класса (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mercedes-Benz C-класса  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Комфорт передних пассажиров Управляемость Безопасность
Недостатки:
Дискомфорт задних пассажиров Проблемные ДВС М271, по новому М261 статистики пока не накоплено.
Комментарий:
Тест драйв седана Mercedes-Benz C-Класс седан (C 200 4MATIC) с бензиновым двигателем 1.5, 184 л.с. (ДВС — M264 E15 DE AL турбо — чугунные гильзы есть!), 2019 года выпуска был осуществлен у дилера Авилон. 1. Вместительность. Мой рост 174 см., полнота — средняя. При моих габаритах сел на месте водителя комфортно, не стесненно, кресло поднял максимально вверх и отодвинул до упора назад. Сам за собой я размещаюсь с небольшим напрягом, а именно, место сзади точь в точь как на моем предыдущем автомобиле — Opel Antara 2012 года (рестайлинг), при этом, в моем текущем автомобиле — Kia Sportage QL места больше. 2. Эргономика. Спереди оба кресла регулируются во всех возможных диапазонах, под ноги выдвигаются дополнительные подушки, подголовник можно сильно подвинуть вперед так, что голова не будет болтаться в воздухе. Очень комфортно. До всех кнопок управления дотягиваюсь свободно и без наклона туловища вперед. Сзади, сам за собой еле влез. Фактически, влез только за счет того, что поднял водительское кресло максимально вверх, чтобы сзади за собой можно было просунуть ноги вперед под кресло. За пассажирским передним креслом, опять же, настроенным под себя, сзади сел значительно лучше. К сожалению, задние диваны имеют короткие свесы и ноги висят в воздухе. Явно места на галерах не для людей с комплекцией больше 174 см. 3. Комфорт. Комфортно будут чувствовать себя только водитель и передний пассажир. Сзади более-менее комфортно будет пассажиру, сидящему за передним пассажиром, а вот чтобы усесться и расслабиться за водителем, нужно быть ростом 165 см., не больше. У дверей нет защиты порогов от грязи, но когда высовываешь ногу с места заднего пассажира, чтобы выйти, то штанину не испачкаешь, не то, что в BMW X5 (F15), где сразу задеваешь ногой заднее крыло. Впрочем, и на Kia Sportage QL та же проблема, что и у BMW. Сзади при выходе из салона можно удариться головой о покатую опору кузова. Наклон спинок задних диванов нельзя изменить, в то время как в моем Kia Sportage QL с этим проблем нет. Подлокотник и сзади и спереди большой, удобный, есть места для стаканов. В машине тихо, не слышно ни шумов из-под колесных арок, ни окружающих шумов — все приглушенно. Только мотор немного напоминает о свеом существовании при ускорении. Например, и в BMW X5 (F15), и в Kia Sportage QL слышен весь шум из-под колесных арок, в Sportage, конечно, шумнее, чем в BMW. К сожалению, нельзя полностью отключить одну зону климат контроля, только если перекрыть воздушные заслонки такой зоны. При этом, в Kia Sportage QL можно полностью отключить одну зону климатической установки. 4. Ездовые характеристики. Есть три режима езды — комфорт, спорт и эко. Подвеска (в машине нет пневмы) сама зажимается, или наоборот, становится вальяжней в зависимости от выбранного режима. В Audi A4, также без пневмы, например, можно вручную выбирать режим подвески и даже самому ее настраивать. На мой взгляд, Audi подошли более продуманно к теме с подвеской. Разница работы подвески между режимами спорт и комфорт почти неощутима, машина не заваливается в крутые повороты ни при каком режиме. К сожалению, при любом выбранном режиме будете чувствовать ямы, т.к. подвеска не самая породистая и автомобиль повторяет неровности дороги. Дорожный просвет под обвесом примерно 16-17 см (на фото виртуальная линейка Iphone немного подвирает, т.к. «бъется» о тени от машины). 5. Электронные ассистенты. Камера у C 200 при движении вперед скрыта, и только при включении задней передачи она выдвигается — это отличное решение защищает ее от грязи. Камера четко передает картинку сзади, но мне кажется, все же, лучше ориентироваться по зеркалам. В автомобиле только один режим работы одного касания поворотника, который подаёт только три мигания при активации, в то время как, в Kia Sportage QL у режима включения поворотника в одно касание два режима: три подмигивания и пять. — на выбор. Можно выводить скорость на цифровой дисплей, как и у Kia Sportage QL. На тест-драйве машина не смогла самостоятельно запарковаться, компьютер стал предлагать переместить автомобиль и попробовать еще раз. Продавец сказал, что такое не исключение, и часто автомобиль предлагает поменять свое местоположение для автоматической парковки. По мне, так удобней самому парковаться :) В багажнике в комплектации Premium (для 4Matic седана C 200 — комплектация считается начальной) по умолчанию нет кнопки автоматического закрытия/открытия, нет сенсора для дистанционного открытия багажника, скажем, ногой. 6. Выводы. В целом, машина нормальная, но за 2.850.000р. Ну, не знаю, 2 млн. еще можно дать, а больше, мне кажется слишком много "но" для такой суммы и для премиума.
0