Тысячи «параллельных» иномарок, ввезенных в РФ, находятся в международном розыске

МВД разработало поправки для регистрации авто, находящихся в базе Интерпола

Параллельный импорт продолжает преподносить российским автовладельцам неприятные сюрпризы. Люди покупают машины, полностью оформляют их через таможню и ГИБДД, но спустя месяцы или даже годы выясняется, что их автомобиль числится в международном розыске. И хотя судебная практика по таким делам постепенно меняется в пользу владельцев, на пути к легализации машины всё ещё много бюрократических преград.

История Андрея, купившего в 2024 году GMC Yukon через Киргизию, типична. Канадский внедорожник прошёл все проверки и был зарегистрирован в Подольске без проблем. Пока в январе 2025-го при замене номеров не выяснилось, что машина находится в базе Интерпола. Оказалось, Канада ещё в феврале 2024 года объявила в розыск около 70 тысяч автомобилей, и часть из них теперь в России. Эксплуатация таких машин формально запрещена.

Андрей попытался через суд признать покупку добросовестной, но столкнулся с юридическими тонкостями. Бутырский районный суд Москвы, а затем и Мосгорсуд отказались рассматривать дело в упрощённом порядке, усмотрев «спор о праве», хотя в материалах не было указано, кто именно претендует на Yukon. Владельцу с юристами пришлось идти в кассацию, аргументируя тем, что формальный спор без конкретного оппонента не должен лишать его защиты.

Правозащитник Дмитрий Дугин поясняет, что суды в принципе могут признавать сведения о розыске недостоверными, создавая основания для восстановления регистрации. Правда, напрямую обязать ГИБДД поставить машину на учёт они не всегда в силах, но логика подсказывает: если розыск признан необоснованным, препятствий быть не должно. В Питере и Пятигорске, кстати, уже есть положительные прецеденты рассмотрения подобных дел в пользу владельцев. А вот в Москве суды занимают более жёсткую позицию – по словам Дугина, более 300 владельцев в столичном регионе не могут ничего сделать.

Почему машины попадают в розыск

Механизм обычно прост. Автомобиль, взятый в лизинг или кредит за рубежом, законно вывозится в другую страну, после чего платежи прекращаются. Тогда машину объявляют в розыск, и она попадает в базы Интерпола. Новый покупатель в России узнаёт об этом постфактум. По оценкам властей, в 2024 году таких случаев было около 6 тысяч. Машины становятся вещественными доказательствами по иностранным делам, и информация автоматически блокирует регистрацию в России.

Отдельная головная боль – отсутствие обратной связи от зарубежных правоохранителей. На начало 2026 года Германия, например, не ответила по более чем сотне найденных в России автомобилей. МВД фиксирует розыск, но не получает данных для его проверки, из-за чего машины могут годами оставаться в «подвешенном» состоянии.

Законная неопределённость и инициатива МВД

Адвокат Сергей Радько отмечает, что отказ ГИБДД в регистрации машины из розыска абсолютно законен – действующие нормы запрещают любые действия с такими авто. Даже выигранный суд не всегда помогает, если в решении нет прямого указания обязать инспекцию поставить машину на учёт. Суд может признать право собственности, но для эксплуатации нужна регистрация, а она невозможна, пока авто в розыске.

В этой связи МВД подготовило поправки в закон о регистрации ТС. Идея в том, чтобы дать органам право применять особый порядок для машин, объявленных в розыск недружественными странами, и легализовать их для добросовестных владельцев. Пока же, как подчёркивают в ведомстве, из-за отсутствия пояснений от инициаторов розыска невозможно принять объективное решение, и владельцы вынуждены судиться.

Радько, впрочем, скептически оценивает инициативу, называя её пока лишь идеей. Он предупреждает о рисках: если разрешить регистрацию таких машин, это может спровоцировать массовый ввоз угнанных авто. Даже если закон примут, его действие, по мнению адвоката, нужно чётко ограничить – например, распространить только на машины, ввезённые до его вступления в силу.

Юрист Юрий Капштык видит ситуацию иначе. Он считает спорной саму позицию ГИБДД о невозможности регистрации, если автомобиль физически в России и у него есть конкретный владелец. Все дальнейшие вопросы – это уже сфера взаимодействия правоохранительных органов и Интерпола. На практике же машины нередко оказываются на штрафстоянках, накапливая расходы, а платить за их содержание, по сути, некому.

В общем, проблема сложная и системная. Даже если владелец через суд докажет свою добросовестность, выезд за рубеж на такой машине останется рискованным – в любой стране-участнице Интерпола её могут задержать. Так что история с «интерпольными» автомобилями далека от завершения.