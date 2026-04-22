Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
23 апреля
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
Эксперт Михаил Колодочкин о новом классе...
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
22 апреля
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
Столичному безбилетнику предъявили обвинения...
Стало известно, какие машины будут производить на бывшем заводе Mercedes-Benz
22 апреля
Стало известно, какие машины будут производить на бывшем заводе Mercedes-Benz
Завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово...

Новый семейный Volkswagen с дисплеем в потолке едет в Россию

Новый семейный Volkswagen с дисплеем в потолке едет в Россию

Volkswagen ID. Era 9X появится в российских автосалонах уже этим летом. Как сообщили Autonews.ru в дилерской сети «Рольф», именно она займётся поставками нового полноразмерного гибридного кроссовера по схеме параллельного импорта. Первые машины, по словам представителя компании, прибудут к покупателям в июне или июле 2026-го.

Очень простой (на самом деле нет) тест на знание ПДД

Эта модель изначально создавалась немецким концерном вместе с китайской SAIC для местного рынка, где её основными соперниками считаются Li Auto L9, Aito M9 и Lynk & Co 900. Приём заказов в Китае открыли лишь в марте, а стартовая цена там составляет примерно 3,87 млн рублей. Сколько за него попросят у нас, пока неясно – окончательная стоимость станет известна ближе к старту продаж.

Подробности о силовой установке уже известны. Машина использует гибридную схему с двумя электромоторами и бензиновым двигателем объёмом 1,5 литра, который не крутит колёса, а работает исключительно как генератор для подзарядки батареи. В Китае предлагают две версии: на 496 и 510 лошадиных сил. Запас хода у них просто огромный – по заявлению производителя, на одной заправке и полном заряде кроссовер может проехать от 1611 до 1651 километра.

Внешне новинка очень напоминает другой свежий кроссовер концерна – ID. Unyx 08. Внутри же реализована необычная шестиместная компоновка 2+2+2. Одной из главных фишек салона стал дисплей, встроенный прямо в потолок автомобиля – для развлечения пассажиров второго и третьего рядов.

Volkswagen ID. Era 9X
Источник:  Autonews.ru
Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
22.04.2026 
