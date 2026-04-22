#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
23 апреля
Машину с людьми вытащили из воды в центре Петербурга

МЧС: автомобиль улетел в воду на Лермонтовском проспекте в Петербурге

Автомобиль с пассажирами пробил ограждение и оказался в воде на Лермонтовском проспекте в Санкт-Петербурге.

Видео с места происшествия, где спасатели извлекают машину, опубликовало МЧС.

На кадрах видно, как к месту аварии стянули технику, включая автокран.

С его помощью транспортное средство, получившее серьёзные повреждения кузова и лобового стекла, подняли на берег.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Подробности инцидента и операция спасателей

Инцидент случился рано утром, около 5:53, у дома 54 по Лермонтовскому проспекту. На вызов оперативно прибыли 15 сотрудников экстренных служб и три единицы спецтехники. Поисково-спасательная служба города подтвердила, что машину успешно извлекли из воды.

В результате происшествия, по данным ТАСС со ссылкой на МЧС, пострадали двое мужчин. Их сразу доставили в больницу для оказания медицинской помощи, хотя о текущем состоянии пострадавших информация пока не поступала.

Источник:  МЧС Санкт-Петербурга
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:МЧС России
Количество просмотров 4
22.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0