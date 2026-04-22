Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
23 апреля
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
Эксперт Михаил Колодочкин о новом классе...
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
22 апреля
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
Столичному безбилетнику предъявили обвинения...
Стало известно, какие машины будут производить на бывшем заводе Mercedes-Benz
22 апреля
Стало известно, какие машины будут производить на бывшем заводе Mercedes-Benz
Завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово...

В РФ стали ввозить больше подержанных авто: самые популярные марки

Аналитик Целиков: в первом квартале импорт автомобилей с пробегом вырос на 21,5%

За первый квартал 2026 года в Россию ввезли 82,3 тысячи легковых автомобилей с пробегом (старше 3 лет). Это на 21,5% больше, чем за январь-март прошлого года (67,8 тыс шт). Об этом рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков.

Японские бренды, как выяснилось, чувствуют себя весьма уверенно: например, Toyota разошлась тиражом в 18 188 штук, прибавив 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не отстаёт и Honda – здесь результат 16 859 машин и плюс 36,2%.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Досадные проблемы популярных в России гибридных авто — детальный разбор

Впрочем, японцы заняли не весь пьедестал – в топ-5 влетели Volkswagen (8553 экземпляра) и BMW (3658), а также Suzuki (4292). Причём география поставок охватывает сразу несколько стран: почти половина объёмов (47,5 тысячи машин) пришлась на Японию.

На втором месте – Китай, откуда приехали 19,4 тысячи автомобилей. Существенно меньше, но всё же заметно: Южная Корея привезла 6,1 тысячи, Беларусь – ровно 3 тысячи, а замыкает пятёрку Грузия с 2,3 тысячи единиц.

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
22.04.2026 
