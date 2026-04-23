Новые машины стоят слишком дорого: россияне стали скупать старые Лады

Вторичный авторынок в России перегрет из-за дефицита «свежих» машин

Россияне явно считают деньги: в марте 2026 года абсолютным бестселлером на вторичном рынке стала легендарная Lada 2107. Купили аж 9,4 тысячи таких машин. Аналитики агентства « Автостат» подсчитали, что всего за месяц граждане приобрели 475 тыс. подержанных легковушек – это на 15,3% больше, чем в феврале, и на 6% превышает показатели марта прошлого года.

Интересно, что «семерка» в начале года проигрывала седанам Kia Rio, но в марте взяла реванш. Kia откатилась на второе место с результатом 8,7 тыс. экземпляров, Hyundai Solaris отстал совсем чуть-чуть – 8,6 тыс. штук. В десятку самых ходовых моделей также попали Lada 4x4, Toyota Corolla, Ford Focus, Lada 2114 Самара-2, Lada 2170 Приора, Toyota Camry и Lada Granta. Причем все перечисленные модели в плюсе по сравнению с февралем, а вот по отношению к марту 2025 года «семерка» потеряла 20,8%. Хотя эксперты говорят, что объем продаж «семерки» за квартал просел почти на 20%, тогда как рынок б/у авто в целом подрос почти на 5%.

Lada стабильно лидировала и по маркам – 111,9 тыс. машин ушло с молотка. На втором месте Toyota (50,3 тыс.), затем с минимальным разрывом корейцы: Kia (25,3 тыс.) и Hyundai (25,1 тыс.). Замкнул пятерку Volkswagen. В десятку ворвались Nissan, Chevrolet, Honda, Renault и Ford. Единственная, кто показал минус к прошлогоднему марту, – сама Lada (падение на 7,8%). Зато Chevrolet прибавила 26,9%, а Volkswagen – 24,5%.

Почему вдруг «классика» выстрелила? Замгендиректора «Авилона» Роман Титов объясняет математикой: в России на начало 2026 года числилось 1,19 млн «семерок». «Когда деньги считают жестче, такие машины естественным образом поднимаются наверх», – говорит он. Основатель The12 Capital Дмитрий Козлов добавляет, что по цене Lada 2107 вне конкуренции: около 200 тыс. рублей против 600-800 тыс. за Kia Rio.

Дилеры признают: народ охотится за автомобилями помоложе – возраста 4-6 лет и 7-9 лет. Спрос на них в первом квартале подскочил почти на 27%. Средневзвешенная цена на подержанные авто в марте улетела на 7%, достигнув 1,21 млн рублей. Однако, как пояснил Сергей Удалов из «Автостата», машины старше 10 лет остаются почти без движения цен, из-за чего общая картинка выглядит не такой пугающей.

Тем не менее, на рынке явно наблюдается голод на ликвидные авто. Роман Титов подтверждает: в первую очередь не хватает 3-5-летних иномарок ушедших брендов из Кореи, Японии и Европы. «После индексации утильсбора ввозить такие машины стало дорого, особенно старше трех лет и мощнее 160 л.с. – предложение сжимается, а цены ползут вверх», – констатирует он.

Эксперты прогнозируют, что разрыв между спросом и предложением на «свежие» б/у авто будет только расти. В 2025 году лишь 3% проданных машин были младше трех лет, зато 72% рынка занимали авто от 10 лет и старше. Как отмечает Дмитрий Козлов, средний возраст автомобиля в России уже перевалил за 15,5 года, и эта цифра продолжает расти.

Ключевой фактор роста рынка подержанных автомобилей – сезонность, указал Владимир Черноусов. Весной рынок традиционно оживает за счет повышения мобильности населения. Дополнительно на спрос повлияли информационный фон вокруг изменений правил расчета утильсбора и колебания валютного курса, которые стимулируют покупки, пояснил он. По его словам, высокая ключевая ставка и ужесточение условий кредитования также влияют на рынок: около 40% сделок проходит с привлечением заемных средств, поэтому спрос смещается в сторону более доступных ценовых категорий.