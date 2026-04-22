Регионам отказали в штрафах между камерами

Комитет Госдумы рекомендовал отклонить эксперименты с фиксацией средней скорости

Госдума не поддержала идею вернуть штрафы за среднюю скорость, даже в формате эксперимента.

Профильный комитет по госстроительству и законодательству выпустил заключение, в котором предлагает отклонить соответствующий законопроект. Документ уже оказался в думской базе данных.

С 2021 года в России больше не штрафуют за превышение средней скорости на отрезке между камерами – Верховный суд решил, что место нарушения должно быть четко определено. С тех пор Минтранс пытался подкорректировать ПДД, но безуспешно. В МВД тоже выступают против возвращения наказания без исправления правил.

Однако некоторые регионы не сдаются. Вологодская область этим летом предложила провести «правовой эксперимент» и выносить штраф по адресу последней камеры на участке. Идею подхватили Астраханская область и Коми.

Но в думском комитете напомнили: в ПДД нет даже самого понятия «средняя скорость», поэтому и наказывать не за что. К тому же эксперимент потребует денег на новые камеры, а сама схема со штрафом по последней точке снова противоречит решениям Верховного суда. Ранее такие же попытки властей Подмосковья, Татарстана и Ямала уже провалились.