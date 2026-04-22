Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
Столичному безбилетнику предъявили обвинения...
Стало известно, какие машины будут производить на бывшем заводе Mercedes-Benz
Стало известно, какие машины будут производить на бывшем заводе Mercedes-Benz
Завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово...
Россияне в автосалонах теперь смотрят не только на машину: что изменилось?
Россияне в автосалонах теперь смотрят не только на машину: что изменилось?
РОМИР: в первом квартале 2026 года продажи...

Регионам отказали в штрафах между камерами

Комитет Госдумы рекомендовал отклонить эксперименты с фиксацией средней скорости

Госдума не поддержала идею вернуть штрафы за среднюю скорость, даже в формате эксперимента.

«Автостат» назвал самые популярные марки и модели авто с пробегом в марте

Профильный комитет по госстроительству и законодательству выпустил заключение, в котором предлагает отклонить соответствующий законопроект. Документ уже оказался в думской базе данных.

С 2021 года в России больше не штрафуют за превышение средней скорости на отрезке между камерами – Верховный суд решил, что место нарушения должно быть четко определено. С тех пор Минтранс пытался подкорректировать ПДД, но безуспешно. В МВД тоже выступают против возвращения наказания без исправления правил.

Почему на авторынке РФ 2026-й объявлен «годом продавца» и что будет с ценами

Однако некоторые регионы не сдаются. Вологодская область этим летом предложила провести «правовой эксперимент» и выносить штраф по адресу последней камеры на участке. Идею подхватили Астраханская область и Коми. 

Но в думском комитете напомнили: в ПДД нет даже самого понятия «средняя скорость», поэтому и наказывать не за что. К тому же эксперимент потребует денег на новые камеры, а сама схема со штрафом по последней точке снова противоречит решениям Верховного суда. Ранее такие же попытки властей Подмосковья, Татарстана и Ямала уже провалились.

Источник:  «Коммерсант»
Алексеева Елена
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
22.04.2026 
