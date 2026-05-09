Крепость на колесах: автодом за 53 млн руб., которому не нужны дороги
Российским путешественникам, уставшим от компромиссов, представили экспедиционный автодом на базе полноприводного Mercedes Arocs 8х8.
Эта машина за 53,3 млн рублей создана для тех, кто хочет уехать в глушь, не теряя домашнего уюта.
Внутри брутального внедорожника с баком на 550 литров и запасом топлива скрывается квартира-люкс. Там шесть спальных мест, полноценная кухня с посудомойкой и винным шкафом, а в санузле – душевая с парогенератором (почти хаммам). Спальня отделана натуральным шпоном, а в гостиной диван, обеденный стол и выдвижной телевизор.
Главное – полная автономность. Три солнечные батареи, мощные аккумуляторы и генератор дают свет и энергию в глухой тайге или пустыне. Солидный запас воды, дизельный обогреватель и два кондиционера. Даже есть внешняя кухня с грилем и отсек для мотоцикла.
Это не просто автодом, а дом, который поедет туда, куда вы захотите, он не нуждается в асфальте, розетках и соседях.
