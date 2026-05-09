Крепость на колесах: автодом за 53 млн руб., которому не нужны дороги

Внутри Mercedes Arocs – хаммам, винный шкаф и место для мотоцикла

Российским путешественникам, уставшим от компромиссов, представили экспедиционный автодом на базе полноприводного Mercedes Arocs 8х8.

Эта машина за 53,3 млн рублей создана для тех, кто хочет уехать в глушь, не теряя домашнего уюта.

Внутри брутального внедорожника с баком на 550 литров и запасом топлива скрывается квартира-люкс. Там шесть спальных мест, полноценная кухня с посудомойкой и винным шкафом, а в санузле – душевая с парогенератором (почти хаммам). Спальня отделана натуральным шпоном, а в гостиной диван, обеденный стол и выдвижной телевизор.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
Экспедиционный автодом на базе полноприводного Mercedes Arocs 8х8.
Главное – полная автономность. Три солнечные батареи, мощные аккумуляторы и генератор дают свет и энергию в глухой тайге или пустыне. Солидный запас воды, дизельный обогреватель и два кондиционера. Даже есть внешняя кухня с грилем и отсек для мотоцикла.

Это не просто автодом, а дом, который поедет туда, куда вы захотите, он не нуждается в асфальте, розетках и соседях.

Источник:  Волгатрейд
Алексеева Елена
Фото:Волгатрейд
09.05.2026 
