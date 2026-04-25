Москвич, прицеп и скутер — в продаже интересный комплект!

На продажу выставили оранжевый Москвич-2140 в комплекте с прицепом и скутером

В Красноярске на продажу выставили выкрашенный в оранжевый цвет Москвич-2140, в комплекте с которым идут стилистически идентичные прицеп и скутер.

Очевидно, это выглядит как тщательный и завершенный проект, подготовленный для участия в выставках и тематических мероприятиях. Сам автомобиль 1980 года, восстановлен в очень хорошую форму и конструктивно изменен незначительно – если не считать «дропа» подвески с амортизаторами SS20, дисков BBS и кастомного выхлопа. Аккуратно воссоздан и салон с пластиковыми подголовниками, до 1984 года ставившимися только на люксовые 2140SL.

В целом облик авто выдержан в ретростиле, как и полагающиеся ему «допы» в виде изящного прицепа и закрепленного на нем мотороллера (кто-нибудь узнал модель?), имеющего бело-оранжевый окрас. Указанный пробег Москвича – всего 5 тысяч км. Весь комплект продается за 903 тысячи рублей.