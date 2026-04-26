Купил, а пользоваться нельзя: параллельный импорт завел в Россию тысячи угнанных (по документам) машин
26 апреля
Купил, а пользоваться нельзя: параллельный импорт завел в Россию тысячи угнанных (по документам) машин
Тысячи автомобилей из параллельного импорта...
Интерьер BMW iX3
26 апреля
Компания BMW представила удлиненные версии i3 и...
26 апреля
Замена масла: 5 фатальных ошибок, которые угробят мотор
Замена масла своими руками — частые ошибки...

Купил, а пользоваться нельзя: параллельный импорт завел в Россию тысячи угнанных (по документам) машин

Тысячи автомобилей из параллельного импорта оказались в розыске Интерпола

В Россию по схеме параллельного импорта попали тысячи автомобилей, которые числятся в розыске Интерпола, и теперь их добросовестные владельцы не могут нормально ими пользоваться.

Речь идет примерно о шести тысячах авто, купленных законно, прошедших таможню и даже получивших первые номера в ГИБДД. Проблема всплывает позже: например, владелец внедорожника GMC Yukon из Подольска год спокойно ездил, платил штрафы и страховку, а при смене номеров узнал, что Канада объявила его машину в розыск. Оказалось, страна внесла в базу сразу 70 тысяч автомобилей, часть из них уже продана в России.

Ситуация патовая. Закон прямо запрещает регистрировать транспорт, находящийся в международном розыске, даже если у нового хозяина нет никаких претензий. Владельцы идут в суд, и в регионах вроде Петербурга или Пятигорска суды встают на их сторону, признавая розыск необоснованным.

Но Московские суды занимают жесткую позицию, а главное – даже выигранный процесс не всегда помогает. Более 300 владельцев в Московском регионе ничего сделать не могут. Инспекторы ГАИ все равно отказывают в регистрации, так как формально машина остается в базе. Причем отказ в регистрационных действиях со стороны Госавтоинспекции в таких ситуациях формально является законным.

Иностранные государства, инициировавшие розыск, чаще всего молчат и не снимают ограничения.

Существующие барьеры – таможенные платежи, утилизационный сбор и контроль со стороны иностранных правоохранительных органов –ограничивают массовость таких схем, но полностью их исключить не в силах

МВД уже предложило поправки, чтобы разрешить постановку на учет таких авто, но пока это лишь проект. А риск для водителей остается огромным: за границей машину могут изъять прямо на дороге, а внутри страны – отправить на штрафстоянку. Юристы называют это правовым тупиком, из которого каждый выбирается, как может.

Источник:  Autonews
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
26.04.2026 
Фото:Depositphotos
