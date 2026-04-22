Достойный конкурент Ленд Крузера: популярный бренд представил крупный кроссовер
Накануне Пекинского автосалона Haval показал свой новый флагман – огромный кроссовер H10. По сути, это заявка на место в сегменте, где сейчас правят бал Toyota Land Cruiser Prado и Land Rover Defender. Компания намекает, что её новинка может потягаться и с Nissan Patrol.
Машина построена на специальной платформе Guiyuan от GWM. Габариты впечатляют: в зависимости от версии длина составляет либо 5138, либо почти 5,3 метра (5299 мм). Ширина – 2,05 метра, высота – 1,97 метра, а расстояние между осями – ровно 3 метра.
Внешность у кроссовера соответствующая – брутальная и угловатая. Дизайнеры сделали короткие свесы, поставили светодиодную оптику и даже оставили классические накладные дверные ручки. На крыше заметен сенсор LiDAR, что прямо указывает на наличие продвинутых систем помощи водителю.
Внутри будет два варианта компоновки: привычный пятиместный салон с двумя рядами сидений или более практичная трёхрядная шестиместная версия.
Под капотом – только гибридные силовые установки. Покупателям предложат две плагин-гибридные установки Hi4 от GWM. Одна основана на 1,5-литровом турбомоторе, другая – на 2,0-литровом. Точную мощность пока не раскрывают, но уже известно про батарею.
Запас хода только на электричестве, по китайскому циклу CLTC, заявлен на уровне 180 километров. Такой показатель стал возможен благодаря литий-железо-фосфатному аккумулятору ёмкостью 42,8 кВт·ч.
