Достойный конкурент Ленд Крузера: популярный бренд представил крупный кроссовер

GWM представил флагманский кроссовер Haval H10 длиной 5,3 метра с гибридом Hi4

Накануне Пекинского автосалона Haval показал свой новый флагман – огромный кроссовер H10. По сути, это заявка на место в сегменте, где сейчас правят бал Toyota Land Cruiser Prado и Land Rover Defender. Компания намекает, что её новинка может потягаться и с Nissan Patrol.

Машина построена на специальной платформе Guiyuan от GWM. Габариты впечатляют: в зависимости от версии длина составляет либо 5138, либо почти 5,3 метра (5299 мм). Ширина – 2,05 метра, высота – 1,97 метра, а расстояние между осями – ровно 3 метра.

Haval H10

Внешность у кроссовера соответствующая – брутальная и угловатая. Дизайнеры сделали короткие свесы, поставили светодиодную оптику и даже оставили классические накладные дверные ручки. На крыше заметен сенсор LiDAR, что прямо указывает на наличие продвинутых систем помощи водителю.

Внутри будет два варианта компоновки: привычный пятиместный салон с двумя рядами сидений или более практичная трёхрядная шестиместная версия.

Haval H10

Под капотом – только гибридные силовые установки. Покупателям предложат две плагин-гибридные установки Hi4 от GWM. Одна основана на 1,5-литровом турбомоторе, другая – на 2,0-литровом. Точную мощность пока не раскрывают, но уже известно про батарею.

Запас хода только на электричестве, по китайскому циклу CLTC, заявлен на уровне 180 километров. Такой показатель стал возможен благодаря литий-железо-фосфатному аккумулятору ёмкостью 42,8 кВт·ч.