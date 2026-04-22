Рентген для фуры: разработка российских ученых

В Ростехе разработали аппарат СТ-2630П, который видит содержимое грузовика

В Подмосковье, на территории терминально-логистического комплекса в Чехове, начали устанавливать уникальный аппарат, который способен за секунды заглянуть в самое сердце многотонной фуры.

Речь идет об инспекционно-досмотровом комплексе портального типа СТ-2630П, созданном специалистами научно-производственного предприятия «Торий» и компании «Скантроник Системс», которые входят в Госкорпорацию Ростех.

Оборудование уже прошло приемо-сдаточные испытания и полноценно заработает в апреле 2026 года.

Главная особенность этого комплекса в том, что он буквально просвечивает стальные стены. Даже 320 мм металла не являются для него преградой. Водителю даже не нужно выходить из кабины, а грузчикам – вскрывать контейнеры.

Система сама определяет, что находится внутри: соответствует ли содержимое декларации, нет ли там наркотиков, взрывчатки или боеприпасов. Более того, СТ-2630П умеет находить микроскопические тайники и скрытые вкладки среди десятков тонн однородного груза, которые невозможно заметить глазом.

При этом досмотр абсолютно безопасен и для сотрудников, и для водителя. Комплекс способен пропускать до 120 грузовиков в час, что делает его настоящим стражем логистики без создания пробок.

Но самое интересное – это его дополнительные «таланты». Аппарат может оценить вес всего груза или отдельной его части по команде оператора, определяет эффективный атомный номер вещества и даже умеет обходить преграды, которые пытаются исказить сигнал. Благодаря высочайшему разрешению изображения специалист видит мельчайшие структуры и зоны с очень низкой плотностью материалов.

На фоне растущих внешних вызовов подобные решения позволяют действовать на опережение и выявлять угрозы на самых ранних этапах.

Установленный в Чехове комплекс не только ускорит проверку грузов, но и в будущем сможет объединяться в единую информационную сеть с другими подобными системами, обмениваясь данными в реальном времени.

Источник:  Ростех
Алексеева Елена
Фото:«Рособоронэкспорт»
22.04.2026 
