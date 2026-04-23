Каждый четвертый новый автомобиль в России — Lada. А что с остальными?

Аналитик Удалов: почти 60% продаваемых в РФ автомобилей — локальной сборки

Продажи новых легковых автомобилей в России за первые три месяца 2026 года показали уверенный рост. По данным совместного предприятия «Паспорт промышленный консалтинг», розничные реализации достигли почти 265 тысяч машин, что на 7,3% больше, чем за тот же период годом ранее. Эти цифры на форуме «ФинАвто – 2026» представил исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Структура рынка продолжает меняться в пользу кроссоверов и внедорожников – на них пришлось целых три четверти всех проданных автомобилей. Причём каждый девятый купленный новый автомобиль оказался либо электрокаром, либо гибридом. На долю подключаемых гибридов (PHEV) из этого сегмента пришлось 5,4% от общего рынка. Правда, премиальные бренды пока занимают сравнительно скромные 11%.

Локализация производства даёт о себе знать: почти 60% машин, реализованных в первом квартале, были собраны уже на территории России. Интересно, что компании и другие юридические лица купили лишь 12% от общего объёма, то есть рынок по-прежнему держится в основном на частниках.

Лидером марочного рейтинга остаётся отечественная Lada, которой принадлежит 24,1% рынка. Дальше идёт жёсткая конкуренция между новыми игроками: китайский Haval занял второе место с долей 13,5%, а российский TENET – третье с 10,5%. В пятёрку также вошли Geely (5,9%) и белорусский Belgee (4,8%). У всех остальных брендов доля не превышает 3%, что говорит о высокой концентрации спроса на ограниченном круге марок.