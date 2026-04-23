Спецтакси в Москве перевезло более 125 тысяч маломобильных пассажиров

Максим Ликсутов: в столице тариф «Специальный» запустили в 2022 году

Более 125 тыс. поездок совершили маломобильные пассажиры на специально оборудованных такси.

Для перевозки используются просторные минивэны с электроподъемниками для коляски вместе с пассажиром: грузоподъемность платформы достигает 450 кг, а в салоне предусмотрены пятиточечные ремни безопасности для надежной фиксации кресла.

Все водители спецтакси прошли обучение, разработанное совместно с экспертами фонда «Дом с маяком» и АНО «Пространство равных возможностей», поэтому они знают, как обращаться с разными типами инвалидных кресел и правильно помогать пассажиру при посадке и высадке, чтобы поездка была максимально комфортной.

Среднее время подачи автомобиля составляет около 30 минут, а благодаря статусу такси машины могут ехать по выделенным полосам, что заметно сокращает время в пути. При необходимости поездку можно запланировать заранее – от двух часов до трех дней.

Тариф «Специальный» доступен в приложении Яндекс Go в Москве и ближайшем Подмосковье: чтобы воспользоваться услугой, нужно прокрутить список тарифов вправо до конца и выбрать соответствующий вариант.

Яндекс не берет комиссию с этих заказов, а для подопечных НКО‑партнеров благотворительного фонда «Помощь рядом» поездки предоставляются бесплатно в рамках программы «Поездки для НКО».

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает всестороннюю поддержку жителям столицы с особенностями здоровья.

Тариф «Специальный» делает такси доступнее для маломобильных людей.

С момента его запуска пассажиры совершили более 125 тыс. поездок».