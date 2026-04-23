В Калуге запустили завод моторов для российских машин

«АГР» и Defetoo: мощность первого этапа завода – 150 тысяч двигателей в год

Холдинг «АГР» и компания Defetoo перезапустили в Калуге современный завод по производству двигателей.

До этого здесь выпускали моторы для немецкого концерна VW, а теперь стартовало новое производство. Предприятие станет единой компонентной базой для всех совместных автомобильных проектов партнеров в России.

Площадку полностью модернизировали: здесь заново выстроили инфраструктуру, установили девять коллаборативных роботов и автоматизированные линии. Уже сейчас в серийную сборку идут современные турбированные моторы 1.6 л (150 и 197 л.с.), 1.5 л (147 л.с.) и 2.0 л (197-249 л.с.). Двигатели проходят жесткий контроль на герметичность и на тормозных стендах, имитирующих реальную езду.

Важно, что с первого дня в производстве используют российские комплектующие – поршни и свечи зажигания. На заводе площадью 32 тысячи квадратных метров создано 500 рабочих мест, работа идет в две смены. Пока намерены выпускать 150 тысяч моторов в год, но уже готовятся расширяться вдвое – до 300 тысяч. А во второй половине 2026 года здесь наладят механическую обработку блока цилиндров и головки блока цилиндров.