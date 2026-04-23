#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Производство каких машин в России выросло, а каких — упало

«Автостат»: производство грузовиков в РФ упало на 30% в I квартале 2026 года

Производство грузовиков в России продолжает резко сокращаться. По информации агентства « Автостат», ссылающегося на данные Росстата, за первые три месяца 2026 года с конвейеров сошло всего 25,5 тысяч единиц. По сути, это падение на 30,1% по сравнению с результатами первого квартала прошлого года.

Ситуация в марте тоже оказалась непростой. В прошлом месяце выпустили 10,5 тысяч грузовых автомобилей, что на четверть меньше, чем в марте 2025-го.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Крепкая подвеска, кузов не ржавеет, ресурс 250 тыс. км: замена RAV4 от 2 млн рублей

Зато с легковыми машинами всё с точностью до наоборот. Их производство, наоборот, растёт. В марте этого года заводы собрали 66,9 тысячи легковушек, что почти на 10% больше, чем год назад. А если смотреть на весь первый квартал, то цифра и вовсе впечатляет – 180 тысяч выпущенных автомобилей, что на 2,3% выше показателя за аналогичный период 2025 года.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 25
23.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0