#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Нашли на Авито суперкар Dodge Viper — это отвал всего!
11 мая
Нашли на Авито суперкар Dodge Viper — это отвал всего!
В России продают культовый суперкар Dodge Viper...
Секреты Golf 9: олдскульный стиль и две платформы
11 мая
Секреты Golf 9: олдскульный стиль и две платформы
Генеральный директор VW раскрыл подробности о...
Honda Stepwgn 
11 мая
7-8 мест, цена — от 1,6 млн: практичный японский вэн с надежным вариатором
Названы плюсы и минусы праворульного Honda...

Этот новый кроссовер Toyota сейчас намного дешевле Tenet и Belgee

В РФ начались продажи кроссоверов Toyota Yaris Cross по цене от 1,34 млн рублей

В России появился в продаже новый компактный кроссовер Toyota Yaris Cross – недорогой. Праворульную машину привозят в основном из Японии, взять её можно и из наличия, и под заказ. Стартовый ценник – всего 1 340 000 рублей.

Рекомендуем
Почему современные машины не доживают до миллиона километров

Прямые конкуренты по классу стоят заметно дороже. Скажем, Tenet T4 начинается от 2 039 000 рублей, а недавно вышедший в продажу Belgee X50+ белорусской сборки дилеры оценивают минимум в 2 319 990 рублей. То есть японский новичок оказывается выгоднее на несколько сотен тысяч.

Самые привлекательные цены, как водится, во Владивостоке. Под заказ там обещают пригнать Yaris Cross в комплектации Z с однозонным климат-контролем, мультифункциональным рулём, электронным «ручником» с AutoHold, эко-кожаной обивкой, мультимедиа с сенсорным экраном и навигатором, подогревом передних сидений, круиз-контролем, а также камерой заднего вида с парктрониками. За это просят от 1 340 000 рублей – по сути, базовая цена.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ещё три владивостокских компании оценили точно такой же кроссовер в диапазоне 1 400 000-1 750 000 рублей. В Находке за поставку уже берут от 1 980 000 рублей, зато там можно выбрать разные окрасы: полностью чёрный, белый или двухцветные сочетания – белый с чёрным и бежевый с чёрным.

Рекомендуем
CNRG — российское масло для азиатских двигателей

Чем дальше от столицы Дальнего Востока, тем машина стоит дороже. В Уссурийске кроссовер обойдётся уже в 2 179 153 рубля (курс зафиксирован на день публикации), а вот в Хабаровске его оценили в 2 780 000 рублей. Интересно, что хабаровский вариант – единственный гибрид: внутри стоит 1,5-литровый бензиновый турбомотор в паре с вариатором e-CVT, в который встроен электродвигатель.

Всё остальное, что продаётся сейчас, – чисто бензиновое. Под капотом 1,5-литровый «атмосферник» на 120 лошадей, работающий в связке с вариатором Direct Shift и передним приводом.

Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross

Если верить объявлениям на крупнейших классифайдах, в стране из наличия доступны минимум три новых праворульных Toyota Yaris Cross. Во Владивостоке золотистый паркетник продают за 2 288 000 рублей. В Благовещенске двухцветный экземпляр стоит 2 390 000 рублей. А самый дорогой – белый кроссовер в подмосковных Мытищах, его оценили в 2 990 000 рублей.

Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 87
10.05.2026 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Yaris

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв