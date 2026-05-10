Этот новый кроссовер Toyota сейчас намного дешевле Tenet и Belgee

В РФ начались продажи кроссоверов Toyota Yaris Cross по цене от 1,34 млн рублей

В России появился в продаже новый компактный кроссовер Toyota Yaris Cross – недорогой. Праворульную машину привозят в основном из Японии, взять её можно и из наличия, и под заказ. Стартовый ценник – всего 1 340 000 рублей.

Прямые конкуренты по классу стоят заметно дороже. Скажем, Tenet T4 начинается от 2 039 000 рублей, а недавно вышедший в продажу Belgee X50+ белорусской сборки дилеры оценивают минимум в 2 319 990 рублей. То есть японский новичок оказывается выгоднее на несколько сотен тысяч.

Самые привлекательные цены, как водится, во Владивостоке. Под заказ там обещают пригнать Yaris Cross в комплектации Z с однозонным климат-контролем, мультифункциональным рулём, электронным «ручником» с AutoHold, эко-кожаной обивкой, мультимедиа с сенсорным экраном и навигатором, подогревом передних сидений, круиз-контролем, а также камерой заднего вида с парктрониками. За это просят от 1 340 000 рублей – по сути, базовая цена.

Ещё три владивостокских компании оценили точно такой же кроссовер в диапазоне 1 400 000-1 750 000 рублей. В Находке за поставку уже берут от 1 980 000 рублей, зато там можно выбрать разные окрасы: полностью чёрный, белый или двухцветные сочетания – белый с чёрным и бежевый с чёрным.

Чем дальше от столицы Дальнего Востока, тем машина стоит дороже. В Уссурийске кроссовер обойдётся уже в 2 179 153 рубля (курс зафиксирован на день публикации), а вот в Хабаровске его оценили в 2 780 000 рублей. Интересно, что хабаровский вариант – единственный гибрид: внутри стоит 1,5-литровый бензиновый турбомотор в паре с вариатором e-CVT, в который встроен электродвигатель.

Всё остальное, что продаётся сейчас, – чисто бензиновое. Под капотом 1,5-литровый «атмосферник» на 120 лошадей, работающий в связке с вариатором Direct Shift и передним приводом.

Если верить объявлениям на крупнейших классифайдах, в стране из наличия доступны минимум три новых праворульных Toyota Yaris Cross. Во Владивостоке золотистый паркетник продают за 2 288 000 рублей. В Благовещенске двухцветный экземпляр стоит 2 390 000 рублей. А самый дорогой – белый кроссовер в подмосковных Мытищах, его оценили в 2 990 000 рублей.

