#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Nissan Terrano
11 мая
Достойный конкурент Prado: Nissan возрождает Terrano в виде рамного внедорожника
Nissan показал на в Пекине рамный внедорожник...
ELK GTR
11 мая
Обычный инженер построил копию легендарного гоночного Мерседеса у себя в гараже
Инженер из ЮАР Йохан Аккерманн создал копию...
Почему новые тормозные колодки изнашиваются вдвое быстрее
11 мая
Почему новые тормозные колодки изнашиваются вдвое быстрее
Эксперт Родионов раскрыл причину быстрого...

Названы риски при страховании китайских машин

Эксперты «Росгосстраха» оценили риски страхования китайских автомобилей в РФ

Страхование китайских машин является скрытой угрозой в нарастающем портфеле автострахования, такие машины переоценены с точки зрения риска, считает член правления и операционный директор «Росгосстраха» Евгений Ильин. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского союза страховщиков (ВСС) в своем Telegram-канале.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Почему современные машины не доживают до миллиона километров

«Есть премиум-сегмент китайских автомобилей, которые, в принципе, дорогие, но при этом значительно дешевеют, у них есть риск попасть на тотал в достаточно короткие периоды. Имею в виду сроки страхования по годам, то есть риск тотальных убытков там растет», – сказал Ильин на II Всероссийском форуме «Андеррайтинг 2026».

Более доступные китайские автомобили также быстро дешевеют, заметил он. В список угроз он также включил электрокары и гибриды – из-за батареи, которую в случае повреждения требуется менять целиком. Это также может сказаться на росте тотала по этим видам автомобилей, считает Ильин. А китайский коммерческий транспорт после повреждения становится менее ликвидным на вторичке, что давит на маржинальность страхования в части реализации годных остатков.

Рекомендуем
CNRG — российское масло для азиатских двигателей

Вице-президент ВСС Сергей Ефремов обратил внимание на особенность ремонта «китайцев». Он заявил, что обеспечить кузовной ремонт машин из КНР новыми деталями на 100% не получится, придется использовать б/у запчасти.

«При выпуске новых китайских автомобилей завод выпускает всего лишь 30% запасных частей для кузовного ремонта. Они исходят из того, что машина не должна служить более пяти лет. И в конечном итоге, если авто попадает в ДТП в период от одного до трех лет, то оставшиеся неповрежденные запчасти снимаются и устанавливаются на поврежденные автомобили», - указал Ефремов.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Всероссийский союз страховщиков
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 36
11.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0