Названы риски при страховании китайских машин

Эксперты «Росгосстраха» оценили риски страхования китайских автомобилей в РФ

Страхование китайских машин является скрытой угрозой в нарастающем портфеле автострахования, такие машины переоценены с точки зрения риска, считает член правления и операционный директор «Росгосстраха» Евгений Ильин. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского союза страховщиков (ВСС) в своем Telegram-канале.

«Есть премиум-сегмент китайских автомобилей, которые, в принципе, дорогие, но при этом значительно дешевеют, у них есть риск попасть на тотал в достаточно короткие периоды. Имею в виду сроки страхования по годам, то есть риск тотальных убытков там растет», – сказал Ильин на II Всероссийском форуме «Андеррайтинг 2026».

Более доступные китайские автомобили также быстро дешевеют, заметил он. В список угроз он также включил электрокары и гибриды – из-за батареи, которую в случае повреждения требуется менять целиком. Это также может сказаться на росте тотала по этим видам автомобилей, считает Ильин. А китайский коммерческий транспорт после повреждения становится менее ликвидным на вторичке, что давит на маржинальность страхования в части реализации годных остатков.

Вице-президент ВСС Сергей Ефремов обратил внимание на особенность ремонта «китайцев». Он заявил, что обеспечить кузовной ремонт машин из КНР новыми деталями на 100% не получится, придется использовать б/у запчасти.

«При выпуске новых китайских автомобилей завод выпускает всего лишь 30% запасных частей для кузовного ремонта. Они исходят из того, что машина не должна служить более пяти лет. И в конечном итоге, если авто попадает в ДТП в период от одного до трех лет, то оставшиеся неповрежденные запчасти снимаются и устанавливаются на поврежденные автомобили», - указал Ефремов.