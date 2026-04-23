Совершенно новый кроссовер известной в РФ марки замечен без камуфляжа

Рассекречен новый гибридный кроссовер Hongqi мощностью 843 лошадиные силы

Незадолго до официального старта Пекинского автосалона в объективы местных журналистов попал новый кроссовер Hongqi с повышенными внедорожными характеристиками. Машину засняли прямо у выставочного павильона – из-за этого внешность модели частично перестала быть секретом. До этого официальные снимки демонстрировали новинку лишь в плотном камуфляже.

Новый кроссовер Hongqi
Новый кроссовер Hongqi

По дизайну автомобиль явно перекликается с другими продуктами китайского автопрома. Например, у Haval H7 передняя оптика тоже спрятана в отдельные ниши, расположенные чуть глубже массивной радиаторной решетки. У новинки фары правильной геометрической формы. Широкие колесные арки и высоко посаженные бамперы намекают: машину проектировали с прицелом на бездорожье.

Впрочем, сходство с Haval H7 не ограничивается внешностью. У нового Hongqi – несущий кузов, а значит, его всё-таки рассчитывали в первую очередь на городскую эксплуатацию. Габариты впечатляют: длина – 5135 мм при колесной базе 2,9 метра, ширина – 2050 мм, высота – 1950 мм. Плоская крыша и почти отвесная корма наводят на мысль о трёхрядном салоне, хотя официального подтверждения от производителя пока нет.

Новый кроссовер Hongqi

На крыше у кроссовера размещён лидар. Согласно регистрационным документам, под капотом – гибридная установка: 2-литровый турбомотор в паре с четырьмя электродвигателями. Суммарная мощность достигает 843 лошадиных сил, а крутящий момент – 1320 Нм. Запас хода без дозаправки, по заявлению разработчиков, составляет 1350 километров.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Autohome
23.04.2026 
