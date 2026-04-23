Названо идеальное время для покупки нового автомобиля в России

Эксперты «Авито Авто»: весна и лето — лучшее время для покупки нового автомобиля

Покупать новый автомобиль выгоднее всего ближе к лету – к такому выводу пришли аналитики «Авито Авто», изучившие динамику платформы с 2020 по 2025 год.

По их словам, май и июнь – период затишья, когда ажиотаж спадает, а значит, у покупателя появляется пространство для манёвра. Можно не торопиться, спокойно выбрать подходящую модель и поторговаться с дилером, особенно если речь идёт о бонусах: комплект шин, ОСАГО, каско или бесплатное техобслуживание прилагаются.

Между тем, мартовские показатели намекают, что рынок просыпается. В 2025 году интерес к покупке машин в марте подскочил на 3% по сравнению с февралём, годом ранее – на 9%, а в 2023-м – на все 7%. Впрочем, по-настоящему впечатляющим оказался рост за последний год: рынок прибавил сразу 36%.

Любопытно, что сегмент премиальных авто ведёт себя иначе – он почти не подвержен сезонным колебаниям. Спрос на дорогие модели меняется максимум на 5% как в пиковые месяцы, так и во время затишья. А вот кроссоверы и внедорожники – настоящие барометры сезона. Осенью и зимой интерес к SUV взлетает вдвое быстрее, чем у других машин: плюс 20% против 10% у легковушек.

Сами дилеры тоже живут по сезонному графику. Самое активное время для них – конец года и начало следующего, когда нужно распродать складские запасы. На период с октября по январь приходится примерно 35% всех объявлений на платформе за год – примерно каждая третья машина выставляется именно тогда.