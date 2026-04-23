На рынок вышел крупный седан с богатым оснащением всего за миллион рублей

Geely запустила продажи седана Galaxy A7 в двух версиях с ценой от 1 млн рублей

Китайский автопром продолжает удивлять: Geely 22 апреля официально запустила в продажу сразу две модификации седана Galaxy A7. Речь идёт о полностью электрической версии A7 EV и гибридной A7 EM с возможностью подзарядки от сети. Ценник, кстати, весьма привлекательный: за A7 EM просят от 90 до 124 тысяч юаней (это примерно 1,0-1,4 миллиона рублей), а A7 EV обойдётся в 103-120 тысяч юаней (около 1,15-1,35 млн рублей).

Geely Galaxy A7 EV

По габаритам новинка – почти пятиметровый бизнес-седан: длина 4935 мм при колёсной базе 2845 мм. Внутри – полный фарш. Медиасистема с 14,6-дюймовым экраном 2К, аудио Flyme Sound на 16 динамиков, беспроводная зарядка на 50 Вт, кресла с электроприводом, подогревом и вентиляцией (целых три уровня). Плюс 28 отсеков для мелочей и багажник на 547 литров.

Geely Galaxy A7 EV

Электрическая версия Galaxy A7 EV питается от батареи на 58,05 кВт·ч. Заявленный запас хода по циклу CLTC – 550 километров, а средний расход – всего 11,4 кВт·ч на сотню. Быстрая зарядка с 30 до 80% занимает 20 минут – очень удобно в дальней дороге. Электромотор выдаёт 218 лошадиных сил, так что динамика тоже на уровне.

Гибридный Galaxy A7 EM оснащён богаче. Тут уже и электропривод крышки багажника, и адаптивная подвеска с переменной жёсткостью, и даже система стабилизации при разрыве шины на высокой скорости – вещь нечастая даже среди премиум-моделей. Силовая установка комбинирует 1,5-литровый бензиновый двигатель (111 л.с.) с электромотором на 238 л.с. Исключительно на электричестве можно проехать от 150 до 235 км – хватит на ежедневные поездки по городу.

Интерьер Geely Galaxy A7 EV

Кстати, компания не забыла и про маркетинговые акции. При заказе Galaxy A7 EM до 31 мая 2026 года покупатели получают бонусы по трейд-ин и дополнительную скидку. А для A7 EV суммарная выгода может достигать 40 тысяч юаней – это почти 445 тысяч рублей по текущему курсу.