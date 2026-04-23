Банки всё жестче оценивают заемщиков: что происходит на рынке автозаймов

НБКИ: средний размер выданных автокредитов в марте вырос на 22,3%

Средний размер выданных автокредитов подскочил в марте на 22,3% относительно того же периода 2025-го и достиг 1,49 млн рублей. Годом ранее сумма, для сравнения, составляла 1,22 млн рублей. Эти цифры привели в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ), опираясь на информацию от кредиторов.

Если сравнивать с февралем, то показатель вообще не сдвинулся с места – тогда он тоже равнялся 1,49 млн рублей. Похоже, рынок уперся в какой-то потолок.

Среди тридцати регионов-лидеров по объемам автокредитования самые высокие чеки в марте оказались в Москве – 2,09 млн рублей. За ней идут Московская область (1,83 млн), Санкт-Петербург (1,76 млн), Ленинградская область (1,61 млн), а также Краснодарский край и Тюменская область (вместе с ХМАО и ЯНАО) – там обошлось в 1,6 млн рублей.

Любопытно, как изменилась ситуация за год. Рекордсменом по росту средней суммы стала Тульская область – прибавила 26,1%. Почти не отстают Санкт-Петербург (+25,7%), Вологодская область (+24,1%), Татарстан (+23,5%) и Москва (+22,9%). А вот на другом конце списка оказались Волгоградская область (+12,6%), Удмуртия (+12,9%), Пермский край (+13,2%) и Свердловская область (+13,6%) – у них прирост минимальный.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, средняя сумма автокредита уверенно росла вплоть до сентября прошлого года, а затем застыла примерно на отметке 1,5 млн рублей. Всё дело в сократившемся спросе: сказались повышение утилизационного сбора и осторожность банков, которые не горят желанием рисковать. «Важно также отметить, что при одобрении банками автокредитов и их условий (включая размеры и сроки) к качеству кредитных историй заемщиков предъявляются достаточно высокие требования», – подчеркнул Волков.