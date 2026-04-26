#
>
Новый BMW 7 Series привезут в Россию

«Рольф» анонсировал появление в России обновленной BMW 7 Series

Сразу несколько дилерских сетей заявили о планах привезти обновленный BMW 7 Series в Россию по схеме параллельного импорта. Как сообщили в «Рольфе» и «Авилоне», автомобили начнут поставлять, как только они появятся у зарубежных партнёров.

Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа», отметил: проработка логистики стартует сразу после того, как новинка окажется у дилеров за пределами России. В «Авилоне» планы подтвердил директор по маркетингу Юрий Блинов.

Мировая премьера седана состоится на Пекинском автосалоне уже завтра. В BMW назвали это обновление крупнейшим за всю историю модели. Машина получила вытянутые светодиодные ходовые огни, огромную решётку радиатора с подсветкой и фары, которые теперь вертикально «спрятаны» в бампер.

Главная «фишка» внутри – система Panoramic iDrive. Это широкий дисплей, растянувшийся почти на всё лобовое стекло. По сути, приборная панель в привычном понимании там исчезает.

Что под капотом

Все бензиновые версии оснащены 8-ступенчатым автоматом и 48-вольтовым «мягким гибридом». Характеристики разнятся от версии к версии:

• BMW 735 – рядная «шестёрка» на 286 л. с. (425 Н·м);• BMW 740 и 740 xDrive – шестицилиндровый мотор на 400 л. с. (580 Н·м);• BMW 740d xDrive – дизель на 313 л. с. и 670 Н·м крутящего момента.

Гибридные модификации тоже получили шестицилиндровые двигатели. У версии 750e xDrive совокупная отдача составляет 489 л. с. и 700 Н·м, а топовый M760e xDrive выдаёт 612 л. с. при 800 Н·м. Помимо этого, в линейке остались и полностью электрические версии – их мощность доходит до 680 л. с.

Источник:  Autonews.ru
Ушакова Ирина
Фото:BMW
26.04.2026 
