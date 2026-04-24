Отличная новость для тех, кто любит путешествовать на авто

Россияне смогут взять в аренду автомобиль по карте «Мир» в семи странах

Сервис путешествий «Туту» запустил посуточную аренду автомобилей за рубежом, и теперь россияне могут воспользоваться этой услугой в Армении, Турции, Черногории, Белоруссии, Албании и Узбекистане.

Оплатить аренду можно прямо на сайте российской банковской картой «Мир», причем указанная сумма будет окончательной – без скрытых доплат и конвертаций в местную валюту.

В компании подчеркнули, что для российского рынка путешествий это первый подобный формат оплаты зарубежной аренды авто: пользователь сразу видит финальную цену и вносит ее привычным способом. Условия внесения депозита (картой или наличными) зависят от страны аренды и подробно прописаны в договоре.

Процесс бронирования максимально прозрачный: в карточке каждого автомобиля заранее указаны требования к водителю, условия получения машины и правила отмены бронирования. Отменить заказ можно через личный кабинет до начала аренды с полным возвратом средств.

Получить забронированный автомобиль предлагается в офисах и у партнеров, в том числе в аэропортах, где сотрудники помогут с оформлением и передачей машины – это заметно упрощает начало поездки в незнакомой стране.

В «Туту» добавили, что в будущем планируется подключать к сервису и другие государства. На рынок аренды автомобилей компания вышла в ноябре прошлого года.