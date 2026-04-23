Hyundai представил добротный современный кроссовер дешевле миллиона

Hyundai показала в Индии кроссовер Venue Knight Edition за 780 тысяч рублей

Компания Hyundai представила на индийском рынке специальную серию компактного кроссовера – Venue Knight Edition. Главная фишка новинки – не столько дизайн, сколько цена: в Индии автомобиль стоит почти вдвое дешевле американской версии модели предыдущего поколения.

Hyundai Venue Knight Edition

В основе Knight Edition лежит Venue второго поколения, дебютировавший в Индии ещё в конце 2025 года. Индийская версия серьёзно отличается от той, что продаётся в Штатах: тут и более угловатые формы, рельефные панели кузова, вертикальная передняя часть и совершенно новые светодиодные фары. Кроссовер стал выше, шире, а колёсная база немного подросла – визуально машина кажется куда массивнее, чем ожидаешь от подобных габаритов.

Что касается оформления Knight Edition – тут всё решает чёрный цвет. Решётка радиатора, защитные накладки, рейлинги на крыше, корпуса зеркал и даже 16-дюймовые легкосплавные диски выполнены в тёмной гамме. Матовые чёрные эмблемы Hyundai здорово дополняют антураж, а красные тормозные суппорты добавляют кроссоверу спортивной дерзости. Правда, в отличие от агрессивного обвеса версии Venue N Line, доработки тут в основном декоративные.

Заказать Hyundai Venue Knight Edition 2026 года в Индии уже можно, и стартовая цена – всего 10,4 тыс. долларов (это примерно 780 тыс. рублей в пересчёте). Для сравнения: начальная стоимость американской версии Venue первого поколения – 20 550 долларов, то есть около 1,5 млн рублей.