Вы удивитесь: как подорожали новые «китайцы» в России за 4 года

Аналитик Целиков: за четыре года новые китайские авто в РФ подорожали на 30%

Средняя цена нового китайского автомобиля в России за четыре года выросла на 30%, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. В январе-апреле 2026 года средняя цена новой китайской легковушки в РФ составила 3,5 млн рублей. В 2022 году аналогичный показатель составлял 2,7 млн рублей. При подсчетах Целиков учитывал машины российских брендов, которые основаны на китайских моделях.

В 2025 году средняя стоимость китайской машины, рассчитанная по этой же методике (20 марок с максимальным объемом продаж), составляла 2,39 млн рублей. Прирост за первые четыре месяца текущего года составил 3,2%. Для расчетов использовались объявления на трех классифайдах (9,5 млн штук) за период с января 2022 по апрель 2026 года.